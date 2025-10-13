Voici la date d'anniversaire la plus rare, découvrez si la vôtre l'est un peu (ou pas du tout)

Votre jour de naissance est-il rare ? Certaines dates d'anniversaire sont beaucoup moins fréquentes que d'autres.

Chaque année, le jour de sa date de naissance, on souffle une bougie de plus, tout comme des milliers d'autres personnes en France. Si en 2024, 663 000 bébés sont venus au monde, les naissances ne sont pas équitablement réparties dans le calendrier. Certaines dates sont bien plus courantes que d'autres, avec davantage de bébés nés à ce moment-là.

Le Monde a réuni les données de l'INSEE sur les 41,6 millions de naissances qui ont eu lieu dans l'Hexagone entre 1968 à 2021 et en a tiré de nombreuses données. Mai, juin et juillet sont les mois où on dénombre le plus de naissances. La date d'anniversaire la plus courante est celle du 7 mai, avec en moyenne 2257 naissances par an, sachant que la moyenne est de 2107 par jour. Le 10 mai arrive en deuxième position et le 6 mai en troisième. Cela renvoie à une procréation fréquente en août.

A contrario, la date d'anniversaire la plus rare est évidemment le 29 février puisque ce jour ne tombe que lors des années bissextiles, soit tous les quatre ans. La probabilité d'y être née est donc bien plus faible : c'est arrivé pour 27 832 enfants entre 1968 et 2021.

Si on enlève ce cas particulier, une autre date se distingue particulièrement pour son faible nombre de naissances. Il s'agit d'un jour férié, pour lequel il est vrai que peu de personnes aimeraient y fêter leur anniversaire, le fameux 25 décembre. C'est l'anniversaire le plus rare avec 1624 naissances en moyenne par an.

Les jours fériés sont en majorité dans la moyenne basse. Une explication avancée est celle de l'organisation des services de maternités avec "certains accouchements par césarienne qui sont programmés à des heures ouvrables" et d'autres qui "peuvent être déclenchés, là encore à des heures ouvrables, quand la grossesse ne peut être poursuivie", a avancé la gynécologue-obstétricienne Lydie Chérier.

Ainsi, le 1er janvier (1651), le 1er novembre (1765) et le 11 novembre (1836) sont les deuxième, troisième et quatrième jours d'anniversaire les plus rares. En cinquième position, on retrouve le 24 décembre avec 1862 naissances. D'ailleurs, si vous êtes venus au monde le 1er janvier 1994, vous avez peu de chances de rencontrer quelqu'un né exactement le même jour que vous. Sur la période évaluée, c'est la date la plus pauvre en accouchement (1254).

Grâce au graphique du Monde, vous pouvez savoir exactement quel est le nombre moyen de naissances à votre date et ainsi à quel rang des anniversaires les plus rares, vous vous situez. Il suffit d'y placer votre curseur pour avoir ces informations. Alors quel résultat pour vous ?