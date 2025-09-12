Météo : un week-end perturbé, un risque signalé dans certains départements

Ce week-end, les averses seront fréquentes et accompagnées de fortes rafales. Certains départements seront particulièrement touchés.

Après une semaine très instable, le temps peine à s'améliorer. Ce vendredi 12 septembre, les ondées sont fréquentes dans le nord-ouest avec des cumuls de pluie importants dans la Somme et le Pas-de-Calais. Ailleurs, le temps reste très nuageux, sauf dans le sud-est qui connait de belles éclaircies. Le week-end s'annonce aussi maussade et même automnal, selon La Chaine météo.

La journée de samedi sera particulièrement compliquée, comme l'indique aussi l'ECMWF. Un temps venté, nuageux et pluvieux va dominer le pays. Des averses orageuses sont aussi possibles, notamment sur le pourtour méditerranéen. Seules les régions près des Pyrénées et la Corse pourraient bénéficier d'un temps plus sec. Dans ce climat humide, les températures seront en dessous des normales de saison, peinant à atteindre les 20 degrés au nord et ne dépassant pas les 25 au sud. Le vent est aussi présent avec des rafales jusqu'à 80 km/h localement sur les côtes de la Manche.

© La Chaine météo

Dimanche, une amélioration se dessine par le sud avec la remontée de l'anticyclone des Açores. De belles éclaircies pourront se dessiner au sud de la Loire dans l'après-midi notamment. Le quart nord-ouest reste très perturbé avec des pluies fréquentes et encore d'importants coups de vent, pouvant monter à 100 km/h. Les températures remontent cependant, avec 2 à 3 degrés de plus au sud de la Loire par rapport à la veille. La barre des 25 degrés sera dépassée dans le quart sud-est, avec près de la Méditerranée des pointes jusqu'à 29.

Ce sont les côtes de la Manche qui vont subir le plus de vent et d'averses sur les prochains jours. Avec des cumuls pouvant atteindre les 70 mm de précipitations, un risque de débordements localisés est possible dans les Hauts-de-France. La saturation des sols pourrait se constater à partir de samedi. "Les bassins de l'Aa, de la Liane, de la Lys ou encore de la Scarpe–Deûle seront à surveiller", pouvant rentrer en crue, précise La Chaine météo.

Heureusement, le temps devrait se calmer à partir de lundi. Les pluies seront moins nombreuses. L'amélioration pourrait gagner la France au fil des jours et s'affirmer à partir de jeudi. Quelques degrés pourraient être gagnés l'après-midi, finissant par repasser au début des normales de saison.