Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 13 septembre 2025, 10 millions à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Ce samedi 13 septembre, la FDJ met en jeu un jackpot de 10 millions d'Euros pour le tirage du Loto. Retrouvez les résultats sur notre page.

Est-ce qu'il y a un gagnant ou des gagnants, ce samedi 13 septembre au tirage du Loto de la FDJ ? Ce soir, 10 millions d'Euros ont été mis en jeu. Pour remporter le jackpot, il faut participer au tirage. La cagnotte est remportée seulement si les participants cochent les six bons numéros et que personne d'autre ne joue les mêmes. Flash rapide, MultiChances, grilles multiples, Joker +… La Française des Jeux vous propose plusieurs options pour maximiser vos chances de devenir l'heureux gagnant du Loto, ou du moins de vous permettre de remporter une jolie somme. Toutefois, avant de jouer, il est bon de se rappeler que cela reste un jeu de chance et de hasard, puisque la probabilité de remporter le jackpot est d'une sur plus de 19 millions. Il est aussi possible de remporter des gains intermédiaires (une chance sur six). Ces gains sont plus ou moins élevés selon le nombre de numéros trouvés. Vous avez jusqu'à 20 h 15 ce samedi soir pour jouer au tirage du Loto et tenter de devenir multimillionnaire ! Une fois les résultats connus, ils sont affichés ci-dessous :

Pour jouer au tirage du Loto, c'est très simple. Les participants devront se rendre dans un bureau de tabac agréé par la Française des Jeux. Il est également possible de jouer en ligne grâce au site internet ou à l'application FDJ. Vous pouvez aussi anticiper d'autres tirages comme l'Euromillions qui propose un jackpot de 39 millions d'Euros mardi prochain. Bonne chance à toutes et à tous !