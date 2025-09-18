18 septembre, en direct : manif, blocages et interpellations, suivez la situation

250 cortèges et 900 000 manifestants sont attendus à travers tout le pays ce jeudi 18 septembre 2025. À Paris, Lyon, Toulouse, Nantes... la mobilisation promet d'être largement suivie. Les premiers incidents ont déjà éclaté.

Sommaire Manifestation à Paris

Manifestation à Lyon

Manifestation à Marseille

Manifestation à Toulouse

Manifestation à Nice L'essentiel La journée de grève du jeudi 18 septembre à l'appel des syndicats et de différents mouvements citoyens pour contester les premières pistes du gouvernement sur le futur budget s'annonce particulièrement suivie partout en France. Selon de premières estimations, près de 900 000 personnes pourraient descendre dans les rues pour manifester leur colère.

À 8 heures du matin, 63 blocages ou tentatives de blocages ont été rencensés par la police, et 37 interpellations (hors Paris), selon les informations de BFMTV. Les cortèges, près de 250, sont ainsi prévus dans les grandes villes françaises à Toulouse, Nice, Lyon, Marseille ou encore à Nantes. À Paris, il devrait réunir entre 50 000 000 et 100 000 personnes.

Au total, 80 000 gendarmes et policiers seront déployés sur tout le territoire. La situation est déjà tendue très tôt ce matin dans le XXe arrondissement de Paris. Policiers et manifestants se sont affrontés, les uns à coups de matraque et de gaz lacrymogène tandis que les contestataires répondent avec des fumigènes, bloquant le dépôt de bus de la rue de Lagny, selon Le Parisien.

Le ministre démissionnaire de l'Intérieur s'est exprimé, dès l'aube ce jeudi. "On sera intraitables et implacables. Les gendarmes iront au contact et seront très mobiles pour ne supporter aucun désordre, aucune atteinte aux biens ni aux personnes", dit-il depuis la Porte d'Orléans. Il précise qu'une "tentative de sabotage" contre un réseau d'eau avait eu lieu en Martinique. La carte des manifestations du 18 septembre 2025 Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

09:56 - 7 interpellations à Paris La préfecture de police de Paris indique auprès du Figaro que 7 interpellations ont eu lieu dans l’agglomération parisienne depuis le début de la journée de mobilisation. 09:36 - 7 interpellations à Toulouse Selon une information du quotidien Le Parisien, sept personnes ont été interpellées à Toulouse "après avoir voulu bloquer des voies ferrées", précise le journal. 09:34 - Un lycée du centre-ville de Marseille bloqué Le lycée Thiers est bloqué à Marseille par une centaine d’élèves ce jeudi matin. Des barricades ont été érigées devant l'établissement. "Tous ceux qui étaient venus pour les cours sont repartis" se félicite une lycéenne devant ses camarades, venus de plusieurs lycées du centre-ville, rapporte Le Figaro. 09:30 - 37 interpellations, sans compter Paris Un dernier bilan fait état de 37 interpellations en France, sans prendre en compte ceux de la préfecture de Police de Paris, précise BFMTV. 2 personnes sont en garde à vue, et 63 blocages ont été recensés. 09:09 - Le parcours de la manifestation modifié à Marseille À Marseille, le parcours et l’horaire de la manifestation à l’appel de l’intersyndicale sont modifiés en raison de "l’affluence attendue", par rapport à la journée du 10 septembre, selon les organisateurs. Des propos relayés par Le Monde. Ce 18 septembre, la manifestation partira à10 h30 du Vieux-Port pour un parcours qui doit emprunter moins de rues commerçantes du centre de Marseille. "Les unités de force mobiles réagiront sans délai en cas de débordements ou de regroupements sauvages", prévient la préfecture. 08:59 - 22 interpellations à Marseille Selon une information du Figaro, 22 interpellations ont eu lieu dans la seule ville de Marseille depuis le début de cette journée. "Une centaine de personnes a été contrôlée sur les Terrasses du port, un centre commercial du 2e arrondissement", précise le quotidien. 08:58 - Marylise Léon (CFDT) assure un "un cadre sécurisé" pour cette journée de manifestation Marylise Léon, patronne de la CFDT affirme que l'intersyndical offrira "un cadre sécurisé" dans les cortèges, ce jeudi. "Je ne veux pas que les menaces de violence soient dissuasives pour les personnes qui ont légitimement des choses à dire dans les cortèges syndicaux", indique-t-elle toutefois. Elle assure que les responsables des manifestations seront "au rendez-vous", se sachant "pleinement responsables". 08:55 - "Plus de 200 lieux de manifestation", selon la CFDT "Plus de 200 lieux de manifestation" sont recensés à l'échelle nationale, d'après la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, au micro de BFMTV. "Le monde du travail ne peut pas être le seul contributeur aux efforts qui vont être demandés dans la construction du budget", elle évoque aussi un "rapport de force" avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, et souhaite "pouvoir proposer des nouvelles orientations et de nouvelles mesures". 08:50 - "Les cortèges syndicaux seront pacifiques et festifs", assure Sophie Binet "Depuis ce matin, des manifestants sont gazés, violenté alors qu'ils sont pacifiques. Pourquoi un tel déploiement de force ? Les cortèges syndicaux seront pacifiques et festifs. Peut-être qu'il y aura quelques individus qui causeront problème en début ou en fin de cortège, mais il n'y a pas besoin de 80 000 policiers pour cela", lance ce jeudi matin la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, sur France Info. Elle accuse le ministre décisionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de "mettre de l'huile sur le feu". 08:38 - 30 interpellations en France 30 personnes ont été interpellées à Toulouse, Best ou Marseille par la police nationale depuis ce matin. Un bilan diffusé à 8 heures et relayé par BFMTV. 08:31 - Pour Olivier Faure, "ce n'est pas utile de bloquer" Pour le Premier secrétaire du PS, "ce n'est pas utile de bloquer (...) À chaque fois qu'on est dans la dégradation, à chaque fois qu'on donne le sentiment qu'on est sur la recherche du chaos, on aide le gouvernement à mépriser ce mouvement", juge Olivier Faure, ce jeudi matin au micro de de TF1. Une réaction aux premiers heurts survenus tôt ce jeudi. "Quand il y a des piquets de grève c'est parfaitement légitime (...) En revanche quand il y a une manifestation violente (...) c'est condamnable", conclut-il. 08:26 - Le campus de Tolbiac bloqué L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, campus Tolbiac (20e arrondissement), est bloqué par une vingtaine d'étudiants, indique le journal Le Figaro. "Des poubelles et des vélos sont amoncelés devant les portes du centre Pierre Mendès France", apprend-on, alors que la situation s'est calmée devant le lycée Maurice Ravel, les élèves ayant reçu un message du lycée leur demandant de rentrer chez eux. 08:22 - Blocages dans les Yvelines et en Moselle Dès ce jeudi matin, les blocages se multiplient à travers le pays. Selon une information du Parisien, dans les Yvelines, un premier point de blocage est organisé à Achères devant le Siaap Il s'agit de ma plus grande usine d'épuration d'Europe classée Seveso. "50 grévistes tiennent un barrage filtrant", précise le quotidien. Alors qu'en Moselle, c'est l'entreprise ArcelorMittal d'Amnéville qui est bloquée. 08:12 - Opération escargot sur l'A57 et l'A50 à Toulon "Deux cortèges de manifestants se sont engagés sur l'A57 et l'A50 aux entrées Est et Ouest de Toulon au niveau d'Ollioules et de l'aire de La Garde", prévient le préfet du Var, ce jeudi matin. Une opération escargot a bien lieu et "des syndicalistes de Force ouvrières sont présents", précise BFMTV. A l'ouest, un cortège de 27 véhicules arrêtés au niveau de la sortie 15 est signalé, le temps de parcours est allongé de 12 minutes par rapport aux conditions normales de circulation. A l'est, un cortège de 49 véhicules arrêtés au niveau de l'échangeur de la Bigue prend forme, la circulation est fluide, indique la préfecture. 08:04 - 17 blocages, 2 personnes interpellées Dans son point de 7 heures du matin, la police nationale fait état de 1 200 manifestants présents sur le terrain, 17 blocages, 2 déblocages, et deux personnes interpellées. LIRE PLUS

En savoir plus

Paris, Lyon, Marseille... Les manifestations dans les principales villes de France

Des grèves dans plusieurs secteurs le 18 septembre

En plus des manifestations, des grèves ont lieu dans de nombreux secteurs, à commencer par celui des transports. La SNCF et la RATP sont particulièrement touchées. Les perturbations sont notables, notamment en Île-de-France.

L'Education nationale est également au rendez-vous, des écoles primaires aux universités. Enseignants, étudiants et lycéens entendent dénoncer la baisse des moyens et des conditions de travail jugées intenables. Du côté des professions de santé et paramédicales, pharmaciens et kinésithérapeutes ont fermé leurs établissements pour alerter sur l'érosion de leurs revenus et la fragilisation du système de remboursement. Le secteur de l'énergie, très mobilisé, réclame pour sa part des augmentations salariales et une réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz. Les actions promises ne se limitent pas aux arrêts de travail. Le collectif "Bloquons tout" a annoncé des blocages routiers et des actions de désobéissance civile, destinés à compléter les cortèges syndicaux.

Au-delà des modalités pratiques, les revendications convergent autour de quelques priorités : l'abandon des mesures les plus dures du budget, la défense des retraites, une fiscalité plus juste, le renforcement des services publics et une hausse générale des salaires et des pensions. Pour les syndicats, il s'agit de faire reculer un gouvernement accusé de privilégier l'équilibre comptable au détriment de la cohésion sociale.

Cette mobilisation constitue également un test politique. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, hérite d'un budget largement préparé sous François Bayrou. Quelques concessions ont déjà été annoncées, comme le retrait de la suppression des jours fériés, mais elle ce recul est considéré comme insuffisant par les manifestants. Si le 18 septembre 2025 rassemble massivement, la pression pourrait s'accentuer sur l'exécutif pour amender plus largement son projet.

La réussite de cette journée dépendra toutefois de l'ampleur réelle de la mobilisation. Le 10 septembre, la colère s'était exprimée de manière disparate, avec des actions citoyennes parfois difficiles à évaluer. Les syndicats espèrent cette fois fédérer et donner une cohérence à la contestation. Le gouvernement, lui, observe attentivement. Entre menace de paralysie et nécessité de composer avec l'opinion, le rapport de force qui se jouera ce jour-là pourrait bien donner le ton des prochains mois sociaux en France.