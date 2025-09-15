Météo : un pic de chaleur attendu à cette date, jusqu'à 10 degrés gagnés en quelques jours

Le temps s'améliore cette semaine. Une hausse des températures est annoncée, elles vont largement dépasser les normales de saison.

Le week-end a été bien pluvieux. Ce lundi 15 septembre, le soleil est revenu sur le nord-ouest alors que le ciel est nuageux du sud-ouest au nord-est avec quelques ondées. Le sud-est connait, pour sa part, un temps rayonnant. Mardi, les pluies faibliront, malgré quelques nuages persistants. Les températures peineront encore à dépasser les 20 degrés au nord de la Loire alors qu'elles seront en hausse dans la partie sud.

C'est à partir de mercredi que le soleil va s'affirmer avec un flux de sud-ouest, annonce La Chaine Météo. Si quelques nuages persistent sur les côtes de la Manche, un bel après-midi s'annonce sur le reste du pays. Les températures sont à la hausse avec des maximales pouvant atteindre 25 degrés au nord et 30 degrés au sud. Le lendemain, l'anticyclone se renforce, permettant une journée radieuse avec une remontée d'air chaud et déjà 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison.

Vendredi, un pic de chaleur est annoncé, avec un ressenti estival. L'indicateur national thermique dépassera les 20 degrés, contre une moyenne de saison à 17,8. Globalement, les températures atteindront entre 26 et 28 degrés sur de nombreuses régions l'après-midi. Il pourrait même faire jusque 30 degrés à Paris et Bordeaux, 29 à Lille ou encore 28 à Nantes. Dans le sud, particulièrement en Provence, en Occitanie et dans la vallée du Rhône, les maximales pourront monter jusqu'à 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison, notamment en Nouvelle-Aquitaine avec des pointes jusqu'à 34 degrés.

© La Chaine météo

La douceur devrait persister samedi avec des températures entre 23 et 30 degrés l'après-midi. Des averses pourraient toutefois toucher le nord -ouest et notamment l'arc atlantique alors que le soleil persistera ailleurs. Dimanche, la perturbation s'étendra à une large partie du pays. Des averses orageuses sont possibles dans le sud-ouest. Seul l'est pourrait conserver un temps et des températures très agréables. Ailleurs, avec la pluie, les températures recommenceront à chuter. Le pic de chaleur sera donc de courte durée : on ne pourra donc pas parler de canicule, les nuits restant aussi plus fraiches.

La dégradation pourrait continuer la semaine suivante : "Le temps devrait être perturbé en début de semaine avant de redevenir plus calme ensuite. Les températures semblent rester proches des normales de saison voire légèrement inférieures", prévoit Météo-France.