On connaît enfin l'âge auquel les femmes se sentent le mieux, elles ont même l'impression d'être plus jeunes

A quel âge les femmes sont-elles le mieux dans leur peau et les plus épanouies ? Une étude a donné la réponse, assurant que c'est une période qui permet même de se sentir plus jeune.

La vie d'une femme est ponctuée de différentes phases qui présentent chacune leurs avantages et leurs inconvénients. On peut penser que c'est en tant que jeune adulte qu'elles se sentent le mieux : en forme, sans être encore forcément mères de famille. On peut au contraire penser à la retraite, quand elles ont du temps pour elles. Selon une étude, ce n'est pourtant pas pendant ces deux périodes que les femmes sont les plus épanouies.

La marque Cosmetify a interrogé 2200 femmes pour connaitre l'âge auquel elles se sentent les plus confiantes. A cet âge-là, elles prendraient plus soin d'elles, accepteraient davantage leurs défauts, mangeraient mieux ou encore voyageraient plus. C'est une période où elles se recentreraient ainsi davantage sur elles-mêmes. 61% d'entre elles affirment qu'elles se sentiraient même plus jeunes, dont 46% de 5 voire 10 ans. C'est d'ailleurs cette catégorie d'âge qui affirme recevoir de tels compliments le plus souvent.

Cet âge idéal serait en réalité 45 ans. Près de la moitié des femmes interrogées n'ont donc pas l'impression d'avoir atteint la quarantaine. Etre en forme (31%), se sentir bien dans sa peau (21%), être dans un bon état d'esprit (18%) sont d'autres facteurs qui entrent en jeu. C'est aussi un âge où, souvent, la course à la jeunesse s'arrête.

Il faut donc peut-être ne pas se dire trop tôt que ses belles années sont derrière soi. Les rencontres, l'expérience et les obstacles font avancer et permettent de prendre confiance en apprenant à mieux se connaitre. A 20 ans, on n'apprécie pas toujours sa jeunesse et à 30 ans, on se concentre sur sa carrière ou ses enfants.

"Ces résultats soulignent que la confiance en soi des femmes augmente avec l'âge, car elles assument pleinement leur beauté naturelle, exploitent pleinement leurs atouts et vivent leur vie sans âge. Elles prennent soin d'elles plus que toute autre génération auparavant (par exemple, en améliorant leur condition physique, leurs soins de la peau et leurs habitudes alimentaires). Il n'est donc pas surprenant que la plupart d'entre elles paraissent avoir dix ans de moins", estime Isa Lavahun, responsable du numérique chez Cosmetify.

"Il y a vingt ans, la quarantaine était l'entrée dans la vieillesse, on attendait tranquillement de devenir grand-mère. Aujourd'hui, la femme de 40 ans se sent encore belle, jeune et, cerise sur le gâteau, elle s'est débarrassée de tous ses complexes. La vie lui appartient", a confirmé Serge Hefez, psychiatre et psychanalyste, auprès de Marie-Claire.