Météo : après le soleil, beaucoup de Français vont être surpris par le mauvais temps

Alors qu'une belle semaine s'annonce, cette météo ensoleillée ne va pas durer. Le mauvais temps va revenir brutalement sur de nombreux départements.

Cette semaine, il faut profiter du beau temps. Plusieurs belles journées sont annoncées, avec un pic de chaleur ce vendredi 19 septembre, allant jusqu'à 5 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Cette parenthèse estivale sera de courte durée. Dès dimanche, une perturbation va soudainement toucher la majeure partie du pays.

D'après certains modèles, cette perturbation pourrait s'avérer très sévère. Un axe sud-ouest/nord-nord-est jusqu'à la vallée du Rhône devrait être bien arrosé. Un risque orageux est aussi possible sur l'Aquitaine. Au passage des averses, les températures vont baisser peinant à atteindre les 20 degrés sur la moitié nord, alors que la veille, elles dépassaient les 25 degrés. Seul le sud-est et la Corse conservent un temps ensoleillé et des températures agréables.

Lundi 22 septembre marquera le début de l'automne et le temps sera à l'image de la saison : "un temps instable et plus frais pourrait dominer sur une grande partie du pays en ce premier jour de l'automne avec éclaircies et passages nuageux porteurs d'averses. Températures repassant un peu en dessous des normales de saison", prévoit La Chaine météo.

© La Chaine météo

Les averses pourront être fréquentes et généralisées. Les températures seront bien en baisse avec entre 15 et 19 degrés au nord et 15 et 24 au sud. Les minimales pourraient frôler les 10 degrés le matin avec notamment 6 à Limoges, 8 à Auxerre, 9 à Rouen ou Bourges. En deuxième partie de semaine, la perturbation pourrait remonter plus au nord et se limiter aux côtes de la Manche, permettant ainsi quelques éclaircies. Une légère remontée des températures est possible, mais elles seront contrastées entre le matin et l'après-midi. Le temps calme pourrait persister pour le dernier week-end de septembre.

Le temps de la fin du mois s'annonce donc très changeant. Cette tendance devrait continuer début octobre avec de possibles orages. La Chaine météo ne prévoit toutefois pas encore d'importants coups de fraicheur à cette échéance. Au vu du délai, ces prévisions restent à confirmer.