Jusqu'à 400 ou 500 euros par mois ! Elle fait payer son mari quand il n'est pas à la hauteur à la maison

Et si la solution aux problèmes de couples et aux disputes passaient par l'argent ? C'est qu'a mis au point une jeune femme aux méthodes étonnantes.

Alors que 68% des femmes déclarent consacrer du temps aux tâches domestiques tous les jours, seulement 43% des hommes indiquent en faire autant, selon les données de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Le partage des tâche est encore loin d'être égalitaire, mais il progresse. En 15 ans, la part des femmes concernées a reculé de 14 points, tandis que celle des hommes a progressé de 10 points. Et certains couples ont trouvé une solution pour favoriser la répartition des tâches... Ou, à défaut, pour récompenser l'implication plus importante de la femme.

C'est le cas de Jess Wright qui a nettoyé et rangé derrière son mari pendant plusieurs années, tout en lui reprochant ses petites négligences. Sans succès ou changement notable évidemment. Face à l'accumulation des tâches après l'arrivée de trois enfants dans le couple, elle a fini par trouver le moyen de le pousser à prendre sa part. "J'ai décidé de m'appuyer sur ses points forts : la motivation financière", explique-t-elle au Sun.

© 123RF

Le principe est simple : le couple se répartit les tâches ménagères chaque semaine en fonction de leur emploi du temps respectif et à chaque manque ou oubli de son mari, Jess le facture. Elle tient les comptes et à la fin du mois son conjoint passe à la caisse. Un système "peu orthodoxe" reconnait le couple originaire d'Atlanta en Géorgie, mais qui lui convient et qui "maintient la paix" entre les amoureux.

DJ (le conjoint), motivé à réduire le montant des taxes ménagères, participe aux tâches avec plus d'attention, tandis que Jess continue parfois de passer derrière lui, mais en étant "rémunérée pour cela". Du fait, "il y a moins de ressentiment", explique-t-elle. Elle déclare aussi ne plus perdre d'énergie et de temps dans les disputes liées au travail domestique.

Si DJ avoue avoir " été un peu surpris au début", il assure que ce système "fonctionne vraiment". "Ce n'est pas que je ne fais jamais les corvées", souligne le père de famille, qui participe aux tâches, mais laisse parfois traîner les choses derrière lui : "Je ne le fais jamais exprès. C'est une de mes faiblesses : je ne suis pas très ordonné".

La facture qui peut grimper jusqu'à 513 euros le dissuade d'être désordonné. " Je ne veux pas payer cher pour mes mésaventures. Certains mois, je m'en sors mieux, le fait de devoir de l'argent m'a aidé", assure-t-il au Sun. Selon les mois, cette taxe ménagère oscille entre 25 et 500 euros selon les dires du couple. Elle dépend des oublis de DJ : 4,50 euros pour un dentifrice qui traîne sur l'évier ; entre 8,50 et 15 euros pour une lessive ou une autre corvée non réalisée ; et entre 20 et 40 euros pour un oubli plus important. Une grille tarifaire établie par le couple et qui permet à Jess à la fin du mois de "se faire plaisir". Hors de question de partager les fruits de son labeur.

Après huit ans de vie commune, sept ans de mariage et trois enfants, la méthode mise en place par Jess et DJ il y a quarte ans semble porter ses fruits. Pour ceux qui seraient intéressés, le couple partage ses conseils et un modèle de facture sur les réseaux sociaux.