Un enfant de 11 ans se fait voler son fauteuil roulant... Des inconnus lui viennent en aide et lui offrent de l'argent

Après qu'un enfant de 11 ans s'est fait voler son fauteuil roulant devant chez lui, une chaîne de solidarité s'est mise en place pour aider sa famille.

"Comment quelqu'un a-t-il pu faire ça ?" C'est la question que s'est posée la famille d'Axton Bird après que cet enfant de 11 ans se soit fait voler son fauteuil roulant le 2 septembre dernier. Le jeune garçon souffre d'une maladie génétique rare, appelée arthrogrypose multiple congénitale (AMC), dont les symptômes entraînent des raideurs articulaires ainsi qu'une faiblesse musculaire et l'empêchent de marcher. Il s'est fait voler son fauteuil, indispensable pour sa mobilité et son indépendance, sur le parking de sa maison située à Midvale dans l'Utah, aux Etats-Unis.

"Quand le fauteuil roulant a été volé, nous avons touché le fond. Nous voyions rouge et nous étions en colère. C'est tellement difficile de voir que quelqu'un puisse priver un enfant de son indépendance", raconte la père d'Axton, Jayson Bird, auprès de Fox 13. D'autant que la famille avait eu cet équipement médical par un don, leur assurance ne leur permettant pas de s'en procurer un neuf. Mais la famille du jeune garçon a pu à nouveau compter sur la générosité et la solidarité citoyenne grâce à Mike Felice, membre de l'association à but non-lucratif Disabled Outdoorsmen Utah (Hommes de plein air handicapés de l'Utah, NDLR).

Informé de la situation de la famille Bird par la presse, l'homme indique avoir "tout de suite su qui appeler" pour aider : "Compassion Mobility", une entreprise spécialisée dans les équipements de mobilité. Après la prise de contact entre l'association et la famille, il a suffi d'une semaine pour qu'Axton reçoive un fauteuil roulant électrique neuf, un produit offert par la marque et l'association. Un équipement que le jeune garçon a pu choisir lui-même après avoir essayé plusieurs équipements.

Une générosité qui a profondément ému la famille. "Nous sommes submergés, ravis, sans voix. Voir notre fils retrouver l'indépendance et la mobilité qu'il mérite, et disposer d'un fauteuil vraiment génial et cool dans lequel il pourra grandir pendant de nombreuses années, c'est très important pour nous et notre famille", Jayson Bird. Mais l'aide ne s'est pas arrêtée là puisque d'autres organismes ont souhaité soutenir et équiper Axton.

Le jeune homme passionné de chasse et de randonnée a ainsi reçu un kit complet d'équipement dernier cri pour la chasse de la part de l'entreprise Kings Camo, référence en matière de matériel de chasseur. Tandis que l'entreprise Huckleberry Hiking a fait don de matériel de randonnée en tandem pour rendre les sentiers plus accessibles pour Axton. Il s'agit d'un transport qui permet aux personnes à mobilité réduire d'être tractée par une autre à travers les sentiers. La somme de 2 500 dollars a également été collectée pour aider la famille à couvrir d'autres dépenses. "C'est un gros travail d'équipe pour nous tous", a déclaré Mike Felice, fier d'avoir pu aider Axton et sa famille.