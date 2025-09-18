Dans l'Yonne, le Jura, la Moselle ou la Meuse ? Un festival anti-juifs, anti-noirs et nazi veut rassembler dans la clandestinité

Le 20 septembre 2025, des groupuscules néonazis comptent organiser le festival "Black Metal Blitzkrieg" dans un lieu inconnu des autorités.

Un festival clandestin d'extrême droite, aux relents ouvertement néonazis, antisémites et racistes, tente de s'organiser dans le nord-est de la France. Selon les informations de Mediapart, c'est dans le département de la Meuse, près de Verdun, à proximité de la frontière luxembourgeoise, que des groupuscules nazis ont d'abord souhaité que se tienne le "Black Metal Blitzkrieg", mais plusieurs titres de presse locale indiquent que les organisateurs pourraient le faire émerger dans d'autres départements. La préfecture du Grand Est a évidemment interdit tout rassemblement de ce type, elle a même demandé mardi aux préfets d'élargir l'alerte et la vigilance à toute la région ainsi qu'à la région Bourgogne Franche-Comté, soit dix-huit départements.

L'inquiétude grandit surtout en Moselle, dans la Meuse, dans les Ardennes, mais aussi dans le Jura et dans l'Yonne, comme le rapportent L'Yonne Républicaine ou la Voix du Jura. Les autorités savent que l'événement devrait se dérouler dans la clandestinité : il n'est pas promu officiellement sur les réseaux sociaux ouverts, mais les informations circulent via des flyers en anglais, dans des cercles restreints d'initiés et sur le darkweb.

Le festival promeut non seulement la musique NSBM (national-socialist black metal) mais aussi un discours explicitement violent, antisémite et raciste qui dépasse la simple provocation : il s'agit de la célébration de l'idéologie nazie, y compris dans ses pires aspects. Le groupe en tête d'affiche, Nordglanz, actif depuis plus de 25 ans, est bien identifié comme étant néonazi. Un autre groupe doit être présent, Goatmoon. Son leader Jaakko Lähde, est sans ambages dans ses paroles : "Je ris dans la cour de la synagogue en flammes. Je sens l'odeur des juifs, la puanteur de la chair brûlée", écrit-il dans dans Aryan Evil.

Autres paroles exhumées par Mediapart : "Alors que je tranche la gorge des traîtres à ma race, l'honneur grandit en moi. Je suis celui qui amène l'Holocauste total. Bientôt, ce monde sera pur", peut-on entendre dans le morceau Pure Blood. Et dans une autre chanson : "À l'ombre de la croix gammée, avec fierté, nous détruirons tout ce qui est étranger à ce pays. Avec la puissance de nos mains blanches et la gloire hyperboréenne, nous tuerons les parasites un par un".

Ce type de rassemblement clandestin n'est pas nouveau. Les années passées, des concerts similaires avaient déjà été organisés dans des zones rurales isolées, à l'abri des regards, parfois dans des hangars ou des fermes louées pour l'occasion. Le schéma est toujours le même : on entretient le flou jusqu'au dernier moment, l'adresse n'est communiquée qu'aux participants quelques heures avant le début et l'événement échappe ainsi à toute interdiction préalable. La rumeur de plusieurs localisations sert surtout à semer le doute, à brouiller les autorités et à déjouer la surveillance.