France, Etats-Unis, Chine... Combien de pays l'Afrique peut-elle contenir ? Voici la taille réelle du continent

L'Afrique est sous-représentée sur les cartes du monde. Pourtant, le continent peut contenir des pays parmi les plus grands du globe.

L'Afrique est le troisième plus grand continent du monde après l'Asie et l'Amérique. Il recouvre une surface d'environ 30 millions de km² et compte plus d'1,5 milliard d'habitants et 54 pays. Sur les cartes du monde, le continent n'a cependant pas ses véritables dimensions. Une pétition "Correct The Map" a d'ailleurs été récemment lancée. L'Union africaine a même exhorté à revenir sur l'usage des cartes les plus diffusées, qui réduisent les régions près de l'équateur, et qui rendent l'Afrique trop "marginale".

La projection de Mercator, la plus courante utilisée depuis le XVe siècle, la fait en effet paraitre plus petite au profit de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Ces cartes conservent des lignes droites pour la navigation, mais agrandissent aussi les régions proches des pôles. Le Groenland apparait ainsi presque aussi imposant que l'Afrique.

C'est pourquoi, pour avoir une vision plus réaliste de la taille du continent, le graphiste Kai Krause a créé une carte "la vraie taille de l'Afrique". Il s'agit d'une visualisation des pays que pourraient contenir l'Afrique en son sein, mettant en avant son immensité. Le concepteur allemand a repris les tailles des pays en fonction de leur aire et les a simplement intégrées dans les contours de l'Afrique. Il a réussi à faire rentrer en termes de superficie certains des plus grands pays du monde comme les Etats-Unis et ses 9,8 millions de km² (32,4% du pays), la Chine et ses 9,6 millions de km² (31,6%) et l'Inde et 3,3 millions de km² (10,8%).

Kai Krause © Wikimedia

Il y a ensuite ajouté des pays comme le Japon ainsi qu'une bonne partie des pays européens, l'Europe ayant une superficie de 10,5 millions de km². Sur la carte, on retrouve, en effet, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas et un bloc représentant les pays d'Europe de l'Est. Le Royaume-Uni et l'Irlande composent, de leur côté, Madagascar.

Une sélection différente est proposée dans le tableau accompagnant la carte avec des pays d'Amérique, comme le Mexique et le Pérou, réduisant à 18 entités pour une taille proche. La Russie pourrait aussi être incorporée avec 17 millions de km², mais remplirait plus de la moitié du continent. Il ne s'agit évidemment pas d'une carte parfaitement précise, mais bien d'une représentation pour montrer que l'Afrique est plus vaste qu'on ne le pense.