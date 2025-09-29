Manifestations du 2 octobre : la carte des mobilisations prévues en France

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de grève et de manifestation le jeudi 2 octobre avec l'objectif de mobiliser autant, voire plus de monde que lors de la précédente mobilisation. Voici les manifestations déjà prévues.

L'intersyndicale espère une mobilisation "massive" des Français et des Françaises le jeudi 2 octobre. Après la "réussite" de la mobilisation du 18 septembre et l'absence de "réponse concrète" du Premier ministre aux revendications sociales, les huit organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation pour le début du mois d'octobre. L'objectif est clair : faire aussi bien et si possible mieux que la première mobilisation quand entre 500 000 et 1 million de personnes étaient descendues dans la rue selon les bilans respectifs du ministère de l'Intérieur et la CGT.

Cette journée a été la plus importante mobilisation en France depuis les grèves menées contre la réforme des retraites en 2023. L'intersyndicale a d'ailleurs cette ancienne séquence en tête et souhaite qu'autant de travailleurs et de travailleuses manifestent ce 2 octobre. Une mobilisation forte permettrait de faire davantage pression sur le Premier ministre et le gouvernement, qui doit encore être nommé cette semaine, pour faire entendre les revendications des syndicats.

A quelques jours de la grève du 2 octobre, plusieurs dizaines de manifestations sont déjà annoncées partout en France et son recensées sur plusieurs cartes. Vous pouvez retrouver les lieux et heures de rendez-vous pour les manifestations de tout le pays sur cartes interactives réalisées par la CGT et par l'UNSA.

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

Voici les départs prévus pour les manifestations dans les plus grandes villes de France :

Paris : informations pas encore communiquées, mais les départs ont le plus souvent lieu à 14h sur la place de la République

: informations pas encore communiquées, mais les départs ont le plus souvent lieu à 14h sur la place de la République Marseille : 10h30 sur le Vieux-Port

: 10h30 sur le Vieux-Port Lyon : 13h sur la place Jean Macé

: 13h sur la place Jean Macé Toulouse : à 14h0 dans le quartier Saint-Cyprien

: à 14h0 dans le quartier Saint-Cyprien Nice : informations pas encore communiquées

: informations pas encore communiquées Nantes : à 10h30 au Miroir d'eau

: à 10h30 au Miroir d'eau Montpellier : à 10h30 sur la place Albert 1er

: à 10h30 sur la place Albert 1er Strasbourg : à 14h sur la place de la République

: à 14h sur la place de la République Bordeaux : à 11h sur la place de la Bourse

: à 11h sur la place de la Bourse Lille : à 14h à la Porte de Paris

: à 14h à la Porte de Paris Rennes : à 13h sur la place Charles de Gaulle

: à 13h sur la place Charles de Gaulle Toulon : à 10h30 à la préfecture

: à 10h30 à la préfecture Reims : informations pas encore communiquées

: informations pas encore communiquées Saint-Étienne : informations pas encore communiquées

: informations pas encore communiquées Le Havre : à 10h au Cercle Franklin

: à 10h au Cercle Franklin Tours : à 10h30 sur la place de la Liberté

: à 10h30 sur la place de la Liberté Amiens : à 17h30 à l'Hôtel de Ville

: à 17h30 à l'Hôtel de Ville Metz : à 14h sur la place de la République

: à 14h sur la place de la République Perpignan : à 10h sur la place de la Catalogne

: à 10h sur la place de la Catalogne Orléans : à 10h30 à la Cathédrale

: à 10h30 à la Cathédrale Rouen : à 10h sur le cours Clémenceau

Certains points de rendez-vous sont susceptibles d'être modifiés jusqu'au jour des manifestations. Les cartes présentes plus haut dans le papier seront alors mises à jour, de même que la liste à puce des rendez-vous prévu dans les plus grandes villes de France.