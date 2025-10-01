Manifestations du 2 octobre : des cortèges fournis à Paris et en régions ? Un lourd dispositif de sécurité

L'intersyndicale appelle à une journée de grève et de manifestation le jeudi 2 octobre avec l'objectif de mobiliser le plus grand nombre. Au moins 240 manifestations sont déjà prévues et un important dispositif de sécurité est prévu, notamment dans la capitale.

L'intersyndicale espère une mobilisation "massive" des Français et des Françaises le jeudi 2 octobre. Après la "réussite" de la mobilisation du 18 septembre et l'absence de "réponse concrète" du Premier ministre aux revendications sociales, les huit organisations syndicales appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation pour le début du mois d'octobre. L'objectif de faire aussi bien, voire mieux que la précédente journée de mobilisation. Mais les premiers retours suggèrent une grève moins suivie, en sera-t-il de même pour les manifestations ?

Au moins 240 manifestations et rassemblements sont annoncés partout en France ce jeudi par la CGT. Reste à savoir combien de personnes composeront ces cortèges, sachant qu'entre 500 000 et 1 million de personnes étaient descendues dans les rues le 18 septembre dernier selon les bilans respectifs du ministère de l'Intérieur et de la CGT. Les estimations des renseignements concernant la mobilisation n'ont pas été communiquées, pas plus que les craintes concernant le risque de possibles débordements. Les cortèges du 18 septembre, bien que fournis, avaient pu circuler dans le calme dans la plupart des villes, malgré quelques perturbations causées par des groups de casseurs par endroits, notamment à Paris, à Lyon ou à Rennes.

240 de manifestations sont annoncées partout en France. Vous pouvez retrouver les lieux et heures de rendez-vous pour les manifestations de tout le pays sur cette carte interactive réalisée par la CGT. Toutes les plus grandes villes de France voient une manifestation s'organiser, mais c'est à Paris que le plus grand cortège est attendu.

Le parcours de la manifestation parisienne a été dévoilé et change du défilé habituel reliant la place de la République à Nation. Le cortège partira à 14 heures depuis la place d'Italie, dans le XIIIe arrondissement, pour finir sur la place Vauban, dans le VIIe arrondissement, selon plusieurs médias. Les syndicats se donnent cependant rendez-vous à 13 heures au croisement de l’avenue des Gobelins et de la rue Le Brun. Un autre rendez-vous est donné par le militant de Révolution Permanente et syndicaliste chez SUD-Rail Paris Nord, Anasse Kazib. Sur X, le militant appelle "une nouvelle grande AG" organisée dès midi sur le parvis de la Gare du Nord.

Carte générée par la CGT via carte.cgt.fr

On retrouve aussi les rendez-vous habituelles dans les autres métropoles : le rendez-vous de Marseille est prévu à 10h30 sur le Vieux-Port ; celui de Lyon à 13h sur la place Jean Macé ; celui de Toulouse à 14h dans le quartier Saint-Cyprien ; celui de Nice à 10h à la gare ; celui de Nantes à 10h30 au Miroir d'eau : celui de Montpellier à 10h30 sur la place Albert 1er ; celui de Strasbourg à 14h sur la place de la République ; celui de Bordeaux à 11h sur la place de la Bourse ; celui de Lille à 14h30 à la Porte de Paris : ou encore celui de Rennes à 13h sur l'esplanade Charles de Gaulle.

Si les manifestations risquent de 2 octobre risque de rameuter moins de monde dans les rues, elles peuvent aussi s'avérer très suivie. Le dispositif de sécurité pourrait donc être assez similaire à celui du 18 septembre. Si le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est cantonné aux affaires courants et n'a pas présenté le dispositif de sécurité national dans les médias, le préfet de police de Paris a évoqué celui prévu dans la capitale où la plus grande manifestation est attendue.

Le dispositif du 2 octobre sera à peine moins important que le précédent. "On aura un dispositif très conséquent : plusieurs milliers de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie, de forces de sécurité intérieure, on sera autour de 5 000", a assuré Laurent Nuñez sur TF1 le 1er octobre. Soit 1 000 agents de moins que le 18 septembre. "Peut-être que la mobilisation sera moins importante, mais pour ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, on se prépare comme s’il allait y avoir (…) 55 000" personnes à Paris a-t-il ajouté.

Les forces de l'ordre auront pour consigne de débloquer "immédiatement toute tentative de blocage, qu’il s’agisse de lycées, de dépôts de bus (…) ou de routes". Elles auront aussi l'autorisation d'utiliser des drones pour surveiller la manifestation. Le préfet de police aura une attention particulière sur les grosses de casseurs ou de blacks blocs : "Comme d’habitude, à chaque fois que nous avons des grandes journées intersyndicales et des manifestations, nous avons la constitution de groupes de casseurs que je distingue très clairement du reste de la manifestation intersyndicale et notamment des organisations syndicales, où la manifestation se passe toujours très bien. Mais devant ce cortège, on a toujours la constitution de black blocs qui se fondent dans ce qu’on appelle le pré-cortège".