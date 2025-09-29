500 000 euros ! Elles partent en vacances en Normandie et rentrent avec une fortune grâce à un ticket de la FDJ

Deux amies ont acheté des tickets à gratter de la FDJ pendant leurs vacances. Elles ont décroché le jackpot de 500 000 euros.

Les gains des jeux de la FDJ peuvent changer des vies. Loto, EuroMillions, jeux de grattage, il y en a pour tous les goûts. Illiko est la marque utilisée pour les jeux de grattage disponibles en point de vente et en ligne. Il en existe plusieurs versions avec des règles différentes. Dans Illiko Jackpot, par exemple, il faut gratter 6 numéros représentés par des pièces d'or et "vos" 20 numéros représentés par des billets. Si un ou plusieurs de vos numéros correspondent à ceux gagnants du haut, alors vous remportez la somme associée.

Les gains sont cumulables. La mise est de 5 euros et le premier rang de gain commence au double (10 euros). La FDJ le présente comme la "meilleure chance de gagner 100 euros parmi l'ensemble des jeux illiko", avec 1 chance sur 75. De façon globale, il y a, à ce jeu, 1 chance sur 5,45 de remporter l'un des gains, mais surtout de tout petits ! Au maximum, vous pouvez remporter jusqu'à 500 000 euros. Mais pour remporter cette somme, il faut une chance hors du commun tant les probabilités d'avoir un ticket gagnant avec un tel montant sont faibles. Il n'y a qu'une chance sur 7 500 000 de gagner...

C'est ce qui est récemment arrivé à deux vacancières, comme le raconte un communiqué de la FDJ. Le 4 août dernier, deux amies étaient en vacances à Saint-Pair-sur-Mer en Normandie. Elles ont acheté ensemble plusieurs tickets à gratter dans un point de vente FDJ. Elles sont ensuite rentrées à leur location. L'une d'elles a alors commencé à gratter l'un des tickets Jackpot et est tombée sur le chiffre 49. Or, ce dernier faisait partie de la liste des numéros gagnants et surtout il était associé au gain maximal de 500 000 euros. De quoi bouleverser leurs vacances. "Depuis cet événement sans précédent, leur joie est immense !", rapporte la FDJ.

Que vont-elles faire de cette somme ? Elles envisageraient d'en faire profiter leurs familles et d'améliorer leur quotidien. L'un de leurs premières envies : acheter un nouveau canapé. Par rapport à tous les autres vacanciers, ces deux femmes sont reparties de leur séjour avec plus d'argent que lorsqu'elles sont arrivées. Une nouvelle vie s'offre à elles. Coïncidence, le même jour, une Nantaise a gagné 500 000 euros avec le jeu Illiko Cash. Une date qui a donc porté bonheur !