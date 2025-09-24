"Je rêve ou quoi ?" Elle gagne 500 000 euros à un jeu de la FDJ en prenant son café, elle a déjà un projet pour ses enfants

Une joueuse a remporté 500 000 euros grâce au jeu à gratter "Illiko Cash" de la FDJ. Au début, la gagnante n'y croyait pas. Désormais, elle dévoile un projet pour aider ses enfants.

Une nouvelle assez rare pour être soulignée. Au début du mois d'août dernier, plus exactement le lundi 4, une femme a vu sa vie prendre un nouveau tournant après avoir fait ses emplettes, comme à son habitude, dans le centre-ville de Nantes (Loire-Atlantique). Elle a remporté la somme folle de 500 000 euros, grâce au jeu "Illico Cash" comme l'indique la FDJ dans un communiqué.

Lors de son jour de chance, cette joueuse régulière a acheté plusieurs tickets Cash. "De retour chez elle, elle se prépare un café, s'installe dans son canapé et commence à gratter". C'est alors que le miracle se produit ! Sur l'un de ses tickets, une suite de zéros attire soudain son attention, puis le chiffre 5. "Elle relit plusieurs fois, incrédule, mais il s'agit bien d'un gain de 500 000 euros", apprend-on.

Le choc est total pour cette Nantaise dont la vie vient de basculer en un fragment de seconde. "Je crois que j'ai gagné !", lance-t-elle à son fils au téléphone, aussitôt contacté pour lui partager l'exceptionnelle nouvelle. N'a-t-elle pas halluciné ? Pour en avoir le coeur net, elle préfère tout d'abord envoyer une photo du jeu à gratter à sa famille pour obtenir leur confirmation.

"Je rêve ou quoi ? Ce n'est pas possible", se dit-elle en relisant plusieurs fois son ticket ! C'est alors qu'elle prend réellement conscience de la somme qu'elle vient d'empocher et que cela n'a rien d'une supercherie. La surprise est réelle, compte tenu des très faibles probabilités de remporter cette somme sur un ticket à gratter. Les joueurs ont en effet une chance sur 6 millions de gagner les 500 000 euros.

Mais cette fois-ci, c'est vraiment réel. "La joie devient alors collective et cette simple pause-café s'est transformée en moment inoubliable", dit la FDJ dans son communiqué. Grâce à ce gain, cette maman souhaite désormais aider ses enfants et voyager, avec l'esprit plus léger. Un beau projet sous le signe du partage.