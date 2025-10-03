Rafales, pluie... En marge d'une "bombe météo", le temps s'agite en France ce week-end

Alors que la dépression Amy touche le nord de l'Europe, le temps devient perturbé en France. De fortes rafales sont notamment attendues.

Après une semaine assez calme, le temps s'agite en France dès ce vendredi 3 octobre. Dans le nord-ouest, le ciel se charge rapidement et donne quelques pluies en Bretagne, dans le Pas-de-Calais et en Normandie. Elles s'étendent au fil de la journée jusqu'à l'Ile-de-France et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Le vent se lève près de la Manche avec des rafales entre 50 et 60 km/h. Sur le reste du pays, les nuages dominent, mais le temps reste sec.

Cette perturbation se dessine en marge de la "bombe météo" Amy, une dépression qui se creuse très vite et très fort, entrainant la chute brutale de la pression atmosphérique. Elle touche les îles britanniques et particulièrement l'Ecosse. Des rafales proches des 200 km/h sont attendues sur le nord du pays avec une forte houle. Les vagues au large pourraient atteindre de 10 à 12 mètres de haut. La France ne sera pas directement touchée, restant à la marge, mais le temps va tout de même continuer à s'agiter samedi.

La perturbation s'élargit, en effet, aux 3/4 du pays avec le front froid qui s'étend par l'ouest. Le vent souffle encore plus fort avec des rafales jusqu'à 95 km/h sur les côtes. Dans les terres au nord de la Seine, le vent peut aussi être important (60-80 km/h), prévoit La Chaine Météo. Les pluies sont marquées de la Normandie aux Hauts-de-France et peuvent y prendre un caractère orageux. Le nord-est est aussi touché par les averses et particulièrement la Champagne, la Lorraine et les Vosges. Le temps reste lumineux près de la Méditerranée, malgré un possible coup de mistral. La chaleur y résiste avec jusqu'à 29 degrés du côté de Perpignan. En soirée, la perturbation s'évacue vers la Belgique et l'Allemagne.

© La Chaine météo

Dimanche, l'anticyclone regonfle et ramène un temps calme. Quelques éclaircies se dessinent au nord, le vent peut rester soutenu sur les côtes (50-60 km/h). Le soleil brille toujours au sud-est, mais sous des températures plus basses que la veille. A l'échelle du pays, elles oscillent entre 7 et 12 degrés le matin et entre 13 et 22 degrés l'après-midi. Quelques averses résiduelles restent possibles sur le nord-est. Dimanche est donc la journée à privilégier pour sortir ce week-end.

Ce temps calme devrait majoritairement se prolonger la semaine prochaine avec des températures proches des normales de saison. Le soleil devrait être au rendez-vous et les averses ne seraient que passagères et localisées.