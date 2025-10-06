"Comme toujours, nous avons notre champion" : dans l'Ain, un motard pulvérise la limite de vitesse, les gendarmes rient jaune

Près de Lyon, la gendarmerie est habituée aux excès de vitesse. Mais parfois, les agents tombent sur des conducteurs particulièrement dangereux.

À Saint-Clément-sur-Valsonne, petite commune du Rhône nichée à l'ouest de la métropole de Lyon, la gendarmerie de Tarare a récemment mené une opération de sécurité routière d'envergure, comme le rapporte Actu.fr Auvergnes Rhône-Alpes. Sur réquisition de la procureure de Villefranche-sur-Saône, les militaires ont installé un dispositif de contrôle radar, mardi 30 septembre, dans l'après-midi. Objectif : sensibiliser les automobilistes et sanctionner les excès de vitesse sur un axe particulièrement accidentogène.

Au fil des heures, les infractions se sont multipliées, au grand regrets des agents déployés. Quinze au total, dont onze pour dépassement de plus de 20 km/h de la vitesse autorisée et trois pour non-respect des distances de sécurité. Une moisson qui n'a pas vraiment étonné les gendarmes, mais qui, ce jour-là, a pris une tournure spectaculaire.

"Comme toujours, nous avons notre champion", ont ironisé les agents auprès de nos confrères, en évoquant un conducteur un peu trop pressé. Ce motard a en effet été intercepté alors qu'il filait à 156 km/h sur une portion limitée à 80. De quoi affoler le radar et provoquer une intervention immédiate des gendarmes, finalement pas très amusés par l'infraction.

La sanction n'a pas tardé : le deux-roues a été mis en fourrière et le permis de conduire du motard immédiatement retiré. L'homme a fini son trajet à pied, sous le regard attentif des forces de l'ordre.

La gendarmerie rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée reste "l'une des principales causes d'accidents graves sur les routes". Dans ce secteur vallonné et fréquenté, les militaires entendent maintenir la pression. "Des opérations similaires seront régulièrement renouvelées dans le secteur afin de lutter efficacement contre l'insécurité routière", préviennent-ils.

À l'approche de l'automne, période propice aux accidents dus à la baisse de luminosité et aux chaussées glissantes, le message est clair : les contrôles vont se poursuivre, et la vigilance reste de mise.