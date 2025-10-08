Les rats à l'assaut d'une commune de Seine-Maritime, elle a un sérieux problème avec les déchets

En Seine Maritime, une commune redoute une prolifération de rats. La situation inquiète les habitants qui craignent un incident.

Ras-le-bol à Gournay-en-Bay, une propriétaire d'immeuble proteste contre l'entassement de détritus déposés au pied du logement. Des dépôts sauvages ne sont plus ramassés depuis des semaines. Les habitants s'inquiètent et redoutent une potentielle invasion de rats. Plusieurs locataires ont déjà signalé à la propriétaire en avoir aperçu autour des poubelles, comme le rapporte L'Eclaireur la Dépêche, un journal local.

C'est en plein centre-ville, juste à côté de La Poste, que sur des bacs contenant les poubelles des résidents de l'immeuble traînent des déchets sauvages entassés depuis des semaines. Lorsqu'ils finissent par être ramassés, les personnes recommencent à en entasser sur les conteneurs. "Depuis des mois, je téléphone au Sieom pour signaler le problème mais rien ne bouge vraiment. J'en ai ras le bol" proteste auprès du média local Jennifer Lequin, propriétaire de l'immeuble. Cette situation provoque la colère des habitants mais aussi la crainte de la prolifération des rats.

Il faut dire que l'arrivée des rats n'est pas un fantasme : le fléau est déjà présent ans la région. A Rouen, dans la rue de Fontenelle, à deux pas de la place du Vieux-Marché, aux moins deux immeubles sont confrontés à une invasion de rats. Les propriétaires se disent "à court de solutions ", et sont à bout de nerfs selon 76 actu.

Rats fouillant des poubelles © 123rf

La demande de Jennyfer Lequin a été entendue par le Sieom. "L'idée de stocker les bacs à l'intérieur de l'immeuble est compliquée. Nous allons retirer les bacs et mettre en place le système des sacs. Les locataires doivent en faire la demande. Ainsi, ils pourront sortir leurs sacs la veille de la collecte à un endroit précis " a expliqué le maire de Gournay-en-Bray, pour trouver rapidement une solution. Il assure avoir pris les devants : "Il s'agissait de salubrité publique. Nous avons donc enlevé les déchets sur un terrain privé dont nous n'avons pas la charge. Normalement, les déchets appartiennent au propriétaire jusqu'à ce qu'un prestataire vienne les enlever".

Le phénomène n'est pas à prendre à la légère. Il a déjà provoqué un drame. Au Havre, un nourrisson a été blessé par un rat "de la taille d'un chat". Le 21 septembre, la mère d'un petit garçon âgé de deux ans, a ainsi découvert une scène d'horreur : son fils en sang, avait été blessé aux oreilles, au front et aux doigts.

Le petit Ismaël avait été emmené à l'hôpital et le rat avait été capturé puis tué grâce à une vidéo de surveillance installée après le drame. Cela faisait pourtant plusieurs mois que la famille et les voisins dénonçaient la présence de rats dans la résidence. Ils songent désormais à lancer une pétition.