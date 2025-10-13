Météo : le temps se gâte à partir de cette date, la pluie va arroser ces départements

Alors que la France profite d'un blocage météo qui maintient un temps sec, on sait désormais quand la pluie devrait faire son retour.

Le week-end a été agréable sur la majeure partie du pays. Cela continue ce lundi 13 octobre suite à l'anticyclone qui persiste entre les îles britanniques et la France. Il s'est placé comme un bouclier face aux précipitations. Des nuages résistent au nord de la Seine, mais les températures sont agréables, frôlant souvent les 20 degrés l'après-midi. Il fait même jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest. Mardi, un temps similaire se dessine avec un peu plus de soleil au nord, mais de l'instabilité en Corse.

A partir de mercredi, les températures commencent à baisser suite au renforcement de l'air froid continental venu de Russie et d'Europe de l'Est. Ce ressenti frais sera donc particulièrement perceptible sur le quart nord-est. Les matinées peuvent être fraiches, voire descendre autour des 5 degrés, avec un risque de gelées blanches. L'après-midi, les températures peuvent peiner à dépasser les 15 degrés dans cette partie de l'Hexagone. Ailleurs, les maximales plafonnent entre 16 et 18 degrés, sauf sur l'arc atlantique et le sud où le ressenti reste plus agréable.

© La Chaine météo

Cet air froid va doucement progresser sur les jours suivants. Le week-end, les nuages seront plus récalcitrants au nord et le ciel plus voilé à l'ouest. La moitié sud verra toujours le soleil dominer. C'est finalement dimanche qu'un complexe dépressionnaire va arriver par l'Atlantique. Des précipitations sont possibles, en commençant la Bretagne et pouvant déborder dans la journée vers les bords de Manche au nord et la région bordelaise au sud. Près de la Méditerranée, un risque d'orages est aussi envisageable. "Les nuages et averses commencent à arriver par la Bretagne et par les Pyrénées. Le temps reste calme et sec temporairement à l'est", prévoit La Chaine Météo. Cette dégradation est assez classique pour la saison. Le temps sec aura donc duré près de deux semaines.

Cette perturbation pourrait se globaliser à presque l'ensemble du pays dès le lendemain. C'est ce qu'avance le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) sur sa carte des précipitations qui s'approchent par l'ouest le dimanche et envahissent la France le lundi. Les vacances de la Toussaint pourraient donc très mal commencé. Le mauvais temps pourrait durer plusieurs jours, si on regarde les premières prévisions, mais cela reste à confirmer.