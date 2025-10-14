La météo des vacances de la Toussaint se confirme : une bascule vers un temps pourri arrive, la pluie s'invite pour de bon

Les vacances scolaires de la Toussaint arrivent. Les prévisions météo pour ces deux semaines de repos s'affinent et ce n'est pas très réjouissant.

Alors que le temps sec actuel lié au blocage anticyclonique donnait de l'espoir, malheureusement, le temps pourrait se gâter rapidement dès le début des vacances de la Toussaint. La France va en effet connaitre un changement de temps ce week-end suite à un flux perturbé venu de l'Atlantique. Si la journée de ce samedi 18 octobre sera encore ensoleillée et agréable, particulièrement sur l'arc atlantique et dans le sud, à partir de dimanche, une bascule va se produire. Des précipitations vont arriver par la Bretagne et pourraient progresser plus ou moins rapidement sur la partie ouest du pays. Un risque orageux est aussi prévu près de la Méditerranée.

Classique pour la saison, cette évolution apportera un temps plus automnal. C'est surtout à partir de lundi que la perturbation va être importante, se globalisant à une grande partie du pays. Les températures tourneront au nord autour des 15 degrés et plutôt autour de 18 degrés au sud. La perturbation pourrait durer sur la majeure partie du pays, elle serait plus passagère dans l'extrême sud. Des pluies soutenues et des rafales de vent puissantes seront ponctuellement possibles lors de cette période.

La première semaine des vacances de la Toussaint s'annonce ainsi assez perturbée et donc désagréable. "Après un passage pluvieux marqué en début de semaine, le temps reste partagé entre perturbations et accalmies temporaires", résume Météo-France.

Pour la semaine à cheval sur octobre et novembre, le même scénario se dessine. Des perturbations alternent avec quelques embellies temporaires. Des remontées orageuses par la Méditerranée restent possibles. Des épisodes forts pluvio-orageux sont même redoutés, surtout pour le début novembre, selon La Chaine Météo. "C'est un temps assez perturbé et doux qui devrait dominer pour les vacances de la Toussaint et les fêtes d'Halloween", résume le site spécialisé.

Ce sont donc de mauvaises nouvelles pour les vacanciers, mais ces prévisions restent à confirmer. Si le scénario pluvieux se concrétise, les effets seraient positifs pour les sols, qui n'ont été que très peu arrosés sur la première moitié d'octobre. Selon les premières estimations, une tendance à l'amélioration pourrait se dessiner aux alentours du 5 novembre.