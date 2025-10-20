Nicolas Sarkozy en prison : une piscine et un "passage secret" dans la cellule pour aller voir le PSG, Charlie Hebdo se moque

Une cellule de 11m2, mais avec télé, frigo, téléphone et... piscine ? Nicolas Sarkozy a encore des exigences luxueuses, veut croire Charlie Hebdo qui caricature l'incarcération de l'ex-président.

Nicolas Sarkozy en prison, c'est forcément une actualité en forme de pain béni pour un journal satirique. Charlie Hebdo a d'ailleurs développé une longue histoire de moqueries, de critiques politiques et de dessins parodiques sur l'ancien président. Il a sans doute été la personnalité la plus croquée ces 20 dernières années, tant l'ancien ministre de l'Intérieur devenu chef de l'Etat en 2007 a inspiré l'équipe de l'hebdomadaire. En caricaturant l'incarcération de Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne 2007, Charlie Hebdo fait très fort.

Dans un dessin paru en octobre, appelé "Les business de Sarkozy en cellule" et consultable sur cette page du journal en ligne, Nicolas Sarkozy est représenté dans une pièce austère, mais confortablement installé dans une piscine gonflable, cigare au bec, montre de luxe au poignet, sous une lampe à UV. Le dessinateur imagine même que l'ancien président dispose d'un "passage secret" vers un tunnel menant à la tribune VIP du Parc des princes, pour assister aux matchs du Paris -Saint‑Germain. "N'ayez crainte électeurs de droite ! [...] Grâce à ses nombreuses relations, l'ancien Président de la République prospérera encore plus que s'il était dehors, c'est promis !", s'amuse Charlie.

Le dessin de Charlie Hebdo joue sur plusieurs niveaux : d'abord, il s'amuse de l'image d'un ancien chef d'État condamné avec celle d'un "résident VIP" derrière les barreaux. Loin de l'image de repentir ou de modestie que l'on pourrait attendre d'un condamné, le caricaturiste imagine une version presque cocasse de la situation. D'autres caricatures ont été imaginées pour l'occasion, mises en ligne sur Charliehebdo.fr.

© Charlie Hebdo

Le 25 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à cinq ans de prison ferme dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Il a été jugé coupable d'association de malfaiteurs après que ses proches collaborateurs auraient démarché la Libye de Mouammar Kadhafi pour obtenir des fonds. Nicolas Sarkozy a interjeté appel, ce qui signifie qu'il est présumé innocent, en attendant son second procès. Mais la peine décidée en première instance est assortie d'une exécution provisoire : l'ancien chef d'État doit commencer à purger sa peine avant que l'appel ne soit jugé, sous le régime de la détention provisoire.

La prison de la Santé à Paris a prévu une cellule spéciale pour Nicolas Sarkozy, à "l'isolement", dans un quartier destiné aux "personnes vulnérables" et placé à l'isolement. Cellule individuelle, fenêtres grillagées, douche et toilette intégrée : les conditions sont codifiées, et les autorités insistent sur le fait qu'il ne bénéficiera d'aucun privilège, si ce n'est le grand luxe d'être seul dans la pièce.