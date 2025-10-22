Tempête Benjamin : 7 départements en vigilance orange, les vents peuvent créer le chaos

53 départements ont été placés en vigilance jaune pour "vent", "vagues-submersion", "orages" ou "pluie-inondation" par Météo-France ce mercredi, et 7 en vigilance orange dès demain. Des rafales jusqu'à 140 km/h sont attendues.

La soirée de ce mercredi 22 octobre 2025 devrait être le départ d'une importante perturbation dans de nombreux départements français. Météo-France met en garde contre une "perturbation qui arrive par l'arc atlantique en cours d'après-midi et se dirige vers la façade est en passant par les régions centrales ainsi que l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le Grand-Est", avant de prendre une toute autre dimension, pour la journée de jeudi.

En effet, la tempête Benjamin va frapper la France dans les prochaines heures. 53 départements sont placés en vigilance jaune pour risque de vents violents, vagues-submersion, orages ou pluie-inondation par Météo-France ce mercredi. Jeudi, sept départements du littoral français sont placés en vigilance orange vent et vagues-submersion : Les départements concernés par la vigilance vent sont la Manche, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Les territoires placés en alerte vagues-submersion sont la Seine-Maritime, mais également de nouveau la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

La Manche sera placée en vigilance orange pour vent violent dès 4 heures jeudi, suivie dès l'heure d'après par les départements atlantiques. L'alerte sera levée à midi dans la Manche et à 14 heures dans le reste des départements. Les premières alertes vagues-submersion, elles, débuteront également à 4 heures, côté océan Atlantique. Elles seront toutes levées à 10 heures. En Seine-Maritime, la vigilance sera émise de 11 heures à 16 heures.

La Chaîne Météo parle d'un "renforcement du vent" dès la fin de nuit sur la façade atlantique, notamment entre la Bretagne et la Gironde. Jeudi, le centre dépressionnaire se positionnera sur la Manche. Des rafales à plus de 100 km/h sont attendues le long des côtes de la Manche, atlantiques et méditerranéennes. "Mercredi soir, la tempête Benjamin se creuse en entrée de Manche et occasionne de violentes rafales et de fortes vagues à la côte lors de son passage dès la fin de nuit de mercredi à jeudi sur la façade atlantique ainsi que sur le littoral de la Manche", précise Météo-France. dans son bulletin du jour.

"Sur les reliefs corses, on va monter jusqu’à 120-140 km/h", jeudi, ajoute le météorologue Yann Amice, interrogé par Actu.fr. Ces vents pourraient créer le chaos dans les départements con cernés par l'alerte, "il y a une possibilité que ça devienne une bombe météorologique", abonde justement le météorologue Patrick Marlière dans les colonnes du Parisien.

La façade atlantique et le littoral de la Manche en alerte

À la mi-journée, les rafales les plus fortes se décaleront vers le centre, la vallée de la Loire et le nord-est, avant un "déferlement" près de la Méditerranée puis la Corse, avec localement des "rafales tempétueuses", précise La Chaîne Météo. Des rafales atteindront ponctuellement 120 km/h entre le Pays basque et la Charente-Maritime, voire 130 km/h dans les Pyrénées-Orientales selon France 3 Occitanie. Même constat pour les côtes nord de la Bretagne, avec des vents attendus jusqu'à 130 km/h, indique France Bleu.

En fin de nuit de mercredi à jeudi, le vent d'ouest déjà soutenu "se renforce encore", en particulier sur la côte atlantique et les côtes de manche : "des rafales de 100 à 120 km/h voire localement 130 km/h sont prévues sur le littoral, et de 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres", explique Météo-France. D'autres secteurs comme les hauteurs du Massif central (jusqu'à 100 km/h), les reliefs des Causses, Alpes et du Jura (jusqu'à 120 km/h), seront particulièrement exposés aux rafales de vent.

Météo-France indique dans son bulletin journalier qu'il "existe encore une incertitude" sur la trajectoire de la tempête Benjamin "et son creusement, et donc sur le vent et les cumuls de précipitations associés à cette dépression". En fonction de l'évolution des prévisions, "une aggravation du niveau vigilance vers le niveau orange est possible sur les départements en jaune pour le vent sur l'ouest et le nord du pays, et pour les précipitations sur les Alpes du Nord", prévient la station météorologique.

Concernant l'alerte émise pour "vagues-submersion", les vent forts d'Ouest à Nord-Ouest se renforcent dans le Golfe de Gascogne dans la nuit de mercredi à jeudi, puis en Manche jeudi matin, ce qui entraînera de "très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer (surcote)", précise la station météorologique. "Dans un contexte de marée de vive-eau (coefficients 83 jeudi matin et 81 jeudi soir), la conjonction de niveaux marins élevés et de fortes vagues risque d'engendrer des submersions marines par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral des départements placés en vigilance "vagues-submersion". Le risque sera plus marqué au moment des pleines mers", précise-t-on.