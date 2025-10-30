Beaucoup de parents mettent ces costumes d'Halloween à leurs enfants, il faut vraiment les éviter

Halloween approche, il faut costumer les enfants ce vendredi ! Méfiez-vous, certains accessoires et vêtements sont particulièrement à éviter.

Le 31 octobre, les enfants vont se balader dans les rues pour faire la quête aux bonbons. Pour terrifier les voisins, il leur faut des déguisements d'Halloween effrayants. Sorcière, vampire, squelette, ils ont l'embarras du choix. Il est toutefois recommandé de bien faire attention lors du choix du costume. C'est ce que stipule le ministère de l'Intérieur sur son site, afin que la fête se déroule en toute sécurité.

Concernant les costumes, il est préconisé d'opter pour des "couleurs vives". Alors exit le noir intégral, ce qui peut être embêtant pour certains déguisements. La plupart des parents n'y songent pas, mais la nuit tombe désormais très vite et habiller son enfant avec du rouge, jaune ou blanc est nettement mieux : l'enfant sera alors plus visible, notamment par les automobilistes et deux-roues qui passeraient dans la rue. En sonnant aux portes des différentes maisons, les plus jeunes peuvent, en effet, facilement être amenés à traverser une route. Les automobilistes sont d'ailleurs aussi appelés à être particulièrement vigilants le 31 octobre au soir.

La prudence est d'autant plus de mise si la tournée des maisons est effectuée à la tombée de la nuit. Il est alors conseillé de prévoir une lampe torche et de privilégier les endroits éclairés. Pour ceux qui tiennent à des déguisements sombres, ajoutez-leur des bandes réfléchissantes pour qu'ils soient repérables.

Pour les accessoires, les masques ne seraient pas une bonne idée. S'ils font très peur, ils peuvent obstruer la vue et certains peuvent même gêner la bonne respiration. Beaucoup de parents optent pour les masques, il faut éviter : le maquillage est vraiment préférable. Il doit cependant être testé avant pour éviter tout problème allergique.

Si vos enfants veulent se déguiser en sorcier ou sorcière, abandonnez la baguette magique. Avec son aspect pointu, elle pourrait s'avérer dangereuse et blesser quelqu'un, de même pour les faux couteaux, épées, cornes ou balais. S'ils les veulent absolument, il faut vraiment privilégier les versions en mousse ou en plastique souple pour limiter les risques.

Durant la collecte, le plus sécuritaire reste que les plus jeunes soient accompagnés d'au moins un adulte. S'ils sont un peu plus âgés et veulent s'amuser entre copains, alors il est nécessaire de rappeler quelques règles. La plus primordiale est de bien rester en groupe. "Assurez-vous qu'il est accompagné d'un groupe d'au moins trois personnes et insistez pour qu'il reste avec ce groupe", peut-on lire sur le site du ministère. Fixer un horaire de retour et avoir un moyen de contact peut aussi maximiser la sécurité. En suivant ces recommandations, Halloween sera une fête monstrueusement amusante.