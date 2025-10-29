Ce symbole sur votre Livebox pourrait indiquer que quelqu'un profite de votre connexion internet

Il y a une façon simple de savoir si vous êtes le seul à bénéficier de votre box internet.

Une box internet est un appareil devenu précieux au sein de nombreux foyers. Sans elle, nous ne pourrions pas naviguer sur le net, utiliser nos objets connectées comme les ampoules ou même tout simplement utiliser nos télévisions intelligentes.

Pourtant, peu de possesseurs de box internet se soucient vraiment de la sécurité de leur appareil. Il s'agit pourtant du point clef qui relie toutes vos connexions à internet. Cela peut notamment faire des envieux auprès des pirates informatiques ou simplement de voisins peu scrupuleux qui pourraient squatter votre connexion. Il existe pourtant des moyens très simples pour savoir si quelqu'un utilise actuellement votre box internet à votre insu.

L'utilisation de votre box internet n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Comme nous l'expliquions précédemment, le fait que d'autres personnes puissent accéder à votre box peut avoir un sérieux impact sur votre propre connexion. Si d'autres usagers viennent en masse ou téléchargent de nombreux fichiers, cela peut grandement réduire la qualité de votre débit internet.

Le mieux est donc de vous assurer que personne d'autre que vous (ou votre entourage) ne puisse avoir accès à votre box. Pour vérifier cela très rapidement, il est possible de déconnecter l'ensemble de vos appareils habituellement connectés à votre box. N'oubliez absolument rien, qu'il s'agisse des ordinateurs, des appareils ménagers connectés ou des lumières. Une fois cela fait, observez votre box internet. Si le voyant lumineux relatif à internet rester allumé ou clignote, cela peut signifier qu'une connexion est toujours en activité sur votre box.

Certains modèles ne respectent cependant pas forcément cette indication. Leur symbole Wi-Fi restant allumé à partir du moment où la box est bien branchée et en activité. Afin de vous assurer que personne n'utilise votre connexion, il est plutôt recommandé de jeter un oeil aux paramètres de votre box.

Munissez-vous d'un ordinateur connecté à cette dernière et rendez-vous à l'adresse suivante avec un navigateur internet : 192.168.1.1 (ou 192.168.0.1 dans certains cas). Vous pourrez alors vous connecter à votre box en utilisant vos identifiants (généralement envoyés par votre fournisseur d'accès lorsque vous souscrivez à votre contrat). Trouvez alors la rubrique "appareils connectés" pour y inspecter l'ensemble des connexions autorisées sur votre box internet.

Si vous dénichez des appareils que vous ne reconnaissez pas, il est préférable de faire un tour dans les paramètres de votre box et d'en changer le mot de passe pour empêcher de futures connexions indésirables.