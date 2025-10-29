Cette arme high tech française va être produite en masse pour soutenir l'Ukraine, elle peut changer la guerre

Cette arme dernier cri produite par une entreprise française va bientôt être fabriquée en série et utilisée en Ukraine dans le cadre de la guerre contre la Russie. Plusieurs tests concluants ont déjà eu lieu.

La guerre en Ukraine dure depuis le 24 février 2022 et l'invasion de l'armée russe, sur ordre du président Vladimir Poutine. Entre promesses de grands dirigeants internationaux pour tenter de mettre fin au conflit comme Donald Trump, et souhaits d'un cessez-le-feu durable, l'espoir demeure mais les bombes pleuvent. C'est dans ce contexte qu'une start-up française tente d'apporter son savoir-faire.

Créée en 2024 et spécialisée dans l'IA embarquée au service des armées, elle pourrait mettre au point un outil révolutionnaire, avec l'objectif de changer le visage de cette guerre. En effet, "Alta Ares" - c'est le nom de cette société tricolore - débute fin octobre la fabrication d'un drone intercepteur, en France, voué à contrer des drones kamikazes. Un procédé qui sera utilisé en Ukraine.

De "moyenne portée", le "X-Wing Interceptor" est un appareil à décollage vertical dont l'objectif est de pénétrer "dans des zones dans lesquelles le déploiement d'engins à décollage conventionnel s'avère trop complexe", explique le site Intelligence Online. Son algorithme, "Pixel Lock", permet "la détection et la reconnaissance automatique des profils de drones ennemis en temps réel", apprend-on. Aucun opérateur humain n'est nécessaire, le drone intercepteur agit seul. Un outil qui peut changer la donne sur le terrain d'opérations et sur la ligne de front.

Des tests ont déjà été effectués dans le cadre de missions réelles d'interception avec ce matériel de pointe, contre des drones types "Shahed" ou encore les drones "Gerbera", déployés par la Russie comme leurres il y a quelques mois pour saturer la défense aérienne adverse. Ici, l'objectif était d'analyser l'efficacité du "X-Wing Interceptor" dans un environnement hostile, "en contexte de brouillage ou de saturation", précise Intelligence Online dans un article publié le 29 octobre 2025.

Une autre batterie de tests s'est elle déroulée en France, à Biscarosse (Landes). Ces tests ont "confirmé la performance en interception à haute vitesse", contre des drones cibles à réaction "Banshee", dont le profil de vol est comparable à celui des Shahed-238. Le quotidien numérique dédié au monde du renseignement et aux affaires stratégiques à l'international l'assure : "le concept d'emploi est désormais validé par les ingénieurs de la DGA". Il s'agit d'une victoire importante pour la start-up française.

À compter du 30 octobre 2025, Alta Ares va donc pouvoir débuter la fabrication en série du "X-Wing Interceptor". La société française planche également sur un second modèle de drone intercepteur : le "Black Bird", destiné à l'interception de longue portée "de cibles rapides". Il s'agit pour l'instant d'un prototype, même si Alta Ares envisage d'ores et déjà plusieurs phases d'essais en Ukraine.