Ouragan Mélissa : vents à 250 km/h, pluies torrentielles... Une catastrophe attendue en Jamaïque

L'ouragan Melissa progresse en mer des Caraïbes et s'apprête à frapper la Jamaïque. Un phénomène d'une extrême violence est annoncé.

La France a été touchée par une tornade puis par une tempête la semaine dernière, les dégâts ont été importants et plusieurs morts sont à déplorer. Ce lundi 27 octobre, c'est l'ouragan Melissa qui inquiète, mais de l'autre côté de l'Atlantique, en mer des Caraïbes. Cette tempête tropicale, qui a déjà fait quatre morts, s'est transformée en ouragan de niveau d'alerte maximal, soit la catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson. Melissa va encore balayer jusqu'à mercredi plusieurs îles et pays des Caraïbes. Sa lente progression (environ 6km/h) est inquiétante car cela va provoquer des intempéries prolongées.

L'ouragan va d'abord toucher la Jamaïque. Le s vents pourraient dépasser les 250 km/h, avec des rafales possibles à plus de 300 km/h. Des pluies torrentielles vont se déverser : " plus de 750 mm attendus, soit un an et demi de pluie parisienne en quatre jours" , a souligné sur X l'agroclimatologue Serge Zaka et cela pourrait monter jusqu'à 1 mètre dans certaines régions. " Les vents destructeurs, les ondes de tempêtes et les inondations catastrophiques vont s'aggraver en Jamaïque au cours de la journée et jusqu'à ce soir ", a résumé le Centre américain des ouragans (NHC) dans son dernier bulletin. Il craint des risques majeurs comme des inondations côtières et des éboulements.

Les vagues pourraient aussi être très hautes suite aux ondes de tempête, probablement jusqu'à 8 mètres. Des chutes d'arbres et des coupures de courant peuvent se produire. Les habitants de Jamaïque sont ainsi appelés à rester en lieu sûr ou à rejoindre les refuges listés. Ce danger pourrait durer jusqu'à deux ou trois jours.

D'autres territoires touchés

Il pourrait s'agir d'un des ouragans les plus violents jamais observés dans cette région, rapporte La Chaine Météo. Le denier ouragan majeur qui avait touché la Jamaïque remonte à juillet 2024 : il avait été anormalement puissant pour la saison, avec de fortes pluies et des vents violents. Melissa pourrait se trouver un cran au-dessus, équivalent davantage à l'ouragan Gilbert de 1988, qui avait touché plusieurs pays de la zone et fait 300 victimes. Mélissa est déjà le cyclone en catégorie maximale le plus tardif jamais observé depuis 1924 en Jamaïque.

L'ouragan se décalera ensuite vers Haïti, la République dominicaine et l'est de Cuba dans la soirée de mardi avec une puissance qui pourrait avoir un peu diminué. Jusqu'à 50 centimètres de pluie sont tout de même attendus à Cuba et à Haïti, des dégâts sur les infrastructures sont appréhendés. Mercredi, le phénomène devrait se situer sur le sud des Bahamas et sur les îles britanniques Turques-et-Caïques.