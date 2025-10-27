Île-de-France. Cette commune va afficher un prix gonflé de 10,50 euros le repas à la cantine, la démarche pourrait s'étendre

Neuilly-sur-Marne affichera bientôt un tarif de 10,50 euros par repas à la cantine. Le maire a choisi de communiquer sur le prix "réel" pour la commune.

Attention à la méprise pour les parents d'élèves de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) dont les enfants sont scolarisés dans un enseignement public de la commune. Leur facture de cantine va bientôt afficher un prix spectaculaire, mais c'est une démarche tout à fait délibérée, qui n'a pas pour intention de faire exploser le budget cantine, mais d'être transparent sur les frais engagés par la commune.

Le maire de Neuilly-sur-Marne a décidé de faire apparaître le coût total et réel des repas des enfants directement sur les factures. L'objectif est de faire prendre conscience aux administrés de la participation de la collectivité "comparée au prix payé par le citoyen", indique le premier édile de la commune, Zartoshte Bakhtiari (Les Républicains), dans les colonnes d'Actu Paris.

Ce dernier souhaite également "montrer la véritable valeur, le véritable coût du service public, c'est faire preuve de reconnaissance à l'égard de nos agents et de transparence vis-à-vis de l'argent des Français ", dit-il. Pour un repas à Neuilly-sur-Marne, le prix est compris entre 1 euro et 5,50 euros. En revanche, son coût réel grimpe à 10,50 euros : c'est ce montant qui apparaîtra désormais sur les factures. Attention, cela ne correspond pas au montant payé par les parents, il est simplement affiché sur la facture à titre pédagogique.

Dans cette même commune, une journée en centre de loisirs est facturée entre 6 euros et 13 euros, alors que son coût total est estimé à 22 euros pour la municipalité. Actu Paris indique qu'une famille a reçu en septembre dernier une facture de 245 euros pour 15 repas et quatre journées en centre de loisirs. Elle a réellement payé 91,50 euros, le reste étant pris en charge par la commune.

Pour rappel, la réduction sur le prix de ces services est calculée, notamment, en fonction du quotient familial des foyers. À titre de comparaison, la cantine est totalement gratuite pour l'ensemble des élèves scolarisés en écoles maternelles et élémentaires à Saint-Denis, dans le même département que Neuilly-sur-Marne, comme l'indique le site de la commune.

De son côté, la mairie de Neuilly-sur-Marne précise à Actu Paris que "cette nouvelle facturation permettra de démontrer l'engagement du service public et à travers lui celui des femmes et des hommes qui contribuent à son fonctionnement (...) loin des caricatures qui prétendent que le service public est inefficace ou trop peu présent". Ce schéma de l'affichage du coût réel avait disparu avec l'acceptation du tarif social. Neuilly-sur-Marne pourrait faire partie des communes qui reviennent sur ce principe devenu majoritaire en France. Et l'idée pourrait faire des petits : il s'agit d'une méthode efficace pour faire prendre conscience aux usagers des vrais coûts des services proposés par les communes et municipalités. La démarche pourrait s'étendre aux communes qui souhaitent que les habitants soient plus lucides sur les coûts des collectivités, sans imposer d'augmentation.