Alerte crues : plusieurs départements en vigilance orange, des personnes portées disparues

Deux départements sont placés en vigilance orange crues ce jeudi 30 octobre après les pluies intenses de cette nuit. Deux personnes, surprises par la montée des eaux, sont recherchées.

Alors que le temps est plutôt calme en France ce jeudi 30 octobre, la vigilance est tout de même de mise. Météo-France a placé deux départements du sud-est en vigilance orange pour crues. Il s'agit de la Drôme et du Vaucluse et ce niveau d'alerte correspond à un "risque de crue génératrice de débordements importants". La rivière Aygues, affluent du Rhône, a été particulièrement touchée : à 4 heures du matin, le niveau était monté à 2,33 mètres. Elle se situe à la limite des deux départements en vigilance orange.

Ces crues sont dues aux pluies intenses tombées cette nuit dans la région. "Les intensités pluviométriques observées en début de nuit sur des sols très humides ont provoqué une réaction significative sur le secteur aval du cours d'eau. Les niveaux de débordement potentiellement dommageables ont été atteints à la station d'Orange, sollicitant les digues sur ce secteur", a expliqué le site Vigicrues. "Les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires", a prévenu, pour sa part, Météo-France. Cinq autres départements ont été placés en vigilance crues, mais au niveau d'alerte jaune : le Doubs, le Gard, le Jura, le Rhône et l'Ardèche.

Deux personnes recherchées après la montée des eaux

La décrue devrait cependant commencer en cette fin de matinée. La vigilance est toutefois maintenue au niveau orange pour la Drôme et le Vaucluse pour la journée de demain. Le Doubs, le Jura et le Rhône devraient aussi garder leur vigilance jaune.

La crue a déjà eu de lourdes conséquences. Deux personnes sont portées disparues dans la Drôme suite à la montée des eaux à Nyons. Un "véhicule vide ensablé" a été retrouvé sur un pont. Ils sont activement recherchés après avoir signalé dans la nuit que leur véhicule était pris dans la rivière de l'Aygues, ont rapporté les gendarmes auprès de l'AFP. Il s'agirait d'une femme et de son conjoint. La rivière étant encore en crue, les recherches sont difficiles.