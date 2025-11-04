Un propriétaire cache des caméras dans les salles de bain de son immeuble, les locataires n'en reviennent pas

Une étudiante a porté plainte auprès de la police après une découverte effroyable : des caméras de surveillance cachées dans sa salle de bain.

Trouver des caméras cachées dans sa salle de bain ? Cela ressemble à un film d'horreur et pourtant c'est bien ce qu'a raconté une étudiante italienne à la police. La jeune femme, terrifiée par sa découverte, a porté plainte. Le responsable ne serait autre que le propriétaire de l'immeuble.

Les soupçons de la jeune femme ont été éveillés par plusieurs éléments anormaux selon le média italien Corriere Della Sera : un éclair derrière le miroir de la salle de bain ou bien une lueur inhabituelle. L'étudiante a décidé d'en savoir un peu plus sur ces éléments qui lui semblaient étranges : elle a alors découvert avec effroi une micro-caméra munie d'un émetteur sans fil. Un individu les avaient installés secrètement, manifestement dans le but de l'espionner.

Aussitôt, l'étudiante est allée porter plainte, encore sous le choc, selon les policiers. Avec l'accord du magistrat de permanence, la police a immédiatement perquisitionné l'appartement de l'étudiante ainsi que celui du propriétaire. Résultat : les soupçons de la jeune femme étaient justes et pire : d'autres caméras avaeint été installées dans les appartements que possédait le propriétaire.

Images de caméras de surveillance sur un téléphone portable © 123rf

L'homme de 56 ans, un habitant de la région, aurait installé en tout une dizaine de caméras de surveillance dans une douzaine d'appartements, découvertes pendant la perquisition. Le quartier général de la police a déclaré dans un communiqué avoir r ecueilli des preuves accablantes. En effet, selon le média italien, le propriétaire possédait une application sur son téléphone permettant de gérer et visionner les caméras installées. Celles-ci étaient dissimulées dans les salles de bains des appartements.

D'autres caméras ont été trouvées emballées chez le propriétaire notamment dans son garage et sa voiture. Les policiers ont découvert autre chose de douteux chez lui, 80 000 euros en espèces. Ils soupçonnent que cet argent provienne d'activités illégales. Le suspect a finalement été inculpé d'atteinte à la vie privée, et il n'est pas exclu que sa situation évolue au fil de l'enquête.