Moselle. Un étonnant animal sauvage découvert dans un zoo, il ne fait pas partie du parc !

Sacrée surprise : le zoo d'Amnéville a pris sous son aile un animal dont l'espèce est en danger. Personne ne sait vraiment ce qu'il faisait là.

En pleine préparation de sa nouvelle attraction "Jurassic Expedition", le zoo d'Amnéville, en Moselle, a vécu une scène inattendue. Alors que les équipes travaillaient dans la forêt du parc, elles ont remarqué que "les arbres bougeaient étrangement". En s'approchant, elles ont découvert… une femelle macaque de Barbarie, une espèce protégée qui n'appartenait pas au parc.

Comme le rapporte Actu.fr, les soigneurs pensaient d'abord à un animal du zoo échappé, avant de constater que le petit singe n'était pas identifié. L'animal, une femelle âgée d'environ deux à trois ans, se déplaçait seule dans les arbres entourant le site. Il aura fallu près d'une semaine et demie aux équipes pour parvenir à la capturer sans stress. Le zoo explique avoir utilisé une méthode douce : habituer la macaque à venir chercher sa nourriture dans une caisse de transport, jusqu'à pouvoir la refermer sans danger.

Surnommée "Marcelle" par les soigneurs, la jeune femelle a d'abord été placée en quarantaine pendant douze semaines, le temps d'obtenir tous les documents nécessaires à la régularisation de son statut d'espèce protégée.

À l'issue de cette période, elle a été confiée à l'association Tonga Terre d'Accueil, un refuge spécialisé dans la prise en charge d'animaux sauvages saisis ou abandonnés. Là-bas, Marcelle pourra rejoindre d'autres macaques et réapprendre des comportements sociaux essentiels à son espèce.

© 123rf

Le macaque de Barbarie, originaire du Maroc et d'Algérie, est aujourd'hui classé "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Selon le zoo d'Amnéville, environ 300 bébés sont arrachés chaque année à leur milieu naturel pour alimenter le trafic illégal d'animaux de compagnie. À cette pression s'ajoute la destruction progressive de leur habitat. Résultat : la population est en déclin sur l'ensemble de son aire de répartition.

L'épisode de "Marcelle" aura surpris autant qu'il aura ému les équipes du zoo. Si son apparition reste inexpliquée - probablement liée à un abandon illégal ou à une fuite -, elle a au moins trouvé une issue heureuse : une nouvelle vie, loin des dangers de la captivité et du trafic.