Seine-et-Marne. Cette commune enlève toutes les publicités de la ville et les remplace par autre chose "pour supprimer le moche"

Une opération visant à remplacer "le moche par le beau" est en place dans cette commune de Seine-et-Marne. Les panneaux publicitaires font place aux œuvres d'art tout droit sorties de musées.

"Remplacer le moche par du beau" c'est l'objectif de cette nouvelle opération nationale intitulée "La beauté sauvera le monde". En Seine-et-Marne, c'est dans le ville de Mormant que les affichages publicitaires ont laissé la place aux œuvres d'art. Depuis le 3 novembre à Mormant, le paysage publicitaire a en effet été remplacé par une véritable galerie d'art publique. Se sont au total 22 tableaux qui sont affichés sur les panneaux administratifs, publicitaires et d'affichage libre.

À Mormant, se sont vingt-deux œuvres, dont cinq bâches, qui ont été installées partout dans la commune notamment sur des bâtiments publics, dont La Demoiselle, de Victor Gilbert. "Nous avons affiché les bâches devant la mairie, le gymnase, les écoles, en face de la ferme Bachelier et près du parc devant la ferme", détaille le maire de la ville et membre du conseil d'administration de l'association qui porte le même nom que l'événement, Pierre-Yves Nicot.

Cette opération a un but précis : "L'objectif de La beauté sauvera le monde est également de mettre en place une médiation culturelle, et la Ville de Mormant a participé à la mise à disposition de 32 fiches pédagogiques pour les adhérents de l'association", explique le maire. Lorsqu'elle prendra fin, les affiches ne finiront pas à la poubelle, au contraire, comme le précise Pierre-Yves Nicot : "À Mormant, on va transformer ça en carnets et trousses qui devraient ensuite être distribués aux écoliers". L'an prochain, l'association proposera cette fois-ci un projet d'upcycling afin de transformer les œuvres d'art en objets à distribuer à toutes les catégories de population.

© Dossier de presse - L'amour sauvera le monde

La commune a joué le jeu de la deuxième édition de l'opération, qui se tient dans 88 villes françaises et s'achèvera le 23 novembre. Ces municipalités viennent remplacer leurs affiches publicitaires par plus de cent chefs-d'œuvre issus du catalogue GrandPalaisRmn, et des plus grands musées nationaux sur le thème du paysage.

"La Beauté sauvera le monde" s'est aussi installée à Paris, où au 22 rue Royale une toile de 150m² a habillé la façade d'un bâtiment en travaux. "La Demoiselle", peinte par l'artiste parisien Gilbert Victor Gabriel (1847-1935), sera exposée pendant 18 mois, pendant les travaux de cet ensemble immobilier. L'association ne compte pas s'arrêter là et au contraire veut aller plus loin. En 2026 des QR codes seront intégrés aux affichages et des parcours urbains culturels seront mis en place.