Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 6 novembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, les joueurs pouvaient espérer remporter un peu plus qu'en temps normal. Les résultats sont disponibles.

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs ont tenté leur chance ce 6 novembre 2025. Et ce d'autant plus que le gros lot était encore plus intéressant qu'en temps normal. À la clé ce jeudi, non pas jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans, mais bien jusqu'à 30 000 euros mensuels durant les trois prochaines décennies.

Mais il semblerait que personne n'ait réussi à remporter le jackpot, une fois encore. En effet, faute de vainqueur ce soir, la FDJ promettait de remettre ce gros lot en jeu au tirage suivant. Or, sur son site, la Française des jeux, si elle ne détaille pas encore la répartition des gains, indique dès à présent que 30 000 euros par mois pendant trente ans seront à nouveau proposés pour le tirage EuroDreams de lundi. Voici tous les résultats du jour :

Tirage du jeudi 06 novembre 2025 11 - 13 - 15 - 31 - 33 - 34 / 3

Des tirages Loto et Euromillions incroyables en fin de semaine

Il n'y a pas qu'à l'EuroDreams que le jackpot est intéressant en ce moment. En effet, demain, vendredi 7 novembre, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront près de 97 millions d'euros à l'occasion du tirage Euromillions. Un tirage pour lequel personne ne semble avoir assez de chance ces derniers temps et qui voit donc sa cagnotte grossir un peu plus chaque mardi et chaque vendredi, jours des tirages.

Samedi soir, le tirage du Loto proposera lui un jackpot digne d'un tirage Euromillions. Alors que la cagnotte la plus petite qui puisse être proposée au Loto est de deux millions d'euros et que le jackpot moyen remporté est de cinq millions d'euros, ce seront bien 17 millions d'euros qui seront mis en jeu. Depuis le tirage Loto spécial Halloween, pour lequel la FDJ avait mis en jeu 13 millions d'euros, personne n'a là encore eu assez de chance pour parvenir à parier sur les bons résultats. Mais qui sait, ce samedi soir sera peut-être le jour lors duquel la chance fera son grand retour !