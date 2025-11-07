Bretagne. Les policiers "impressionnés" par un énorme animal marin échoué sur le port, ils lui sauvent la vie

Un animal marin s'est retrouvé coincé sur la plage à Saint-Michel-en-Grève, les policiers de la Lieue de grève ont dû intervenir.

Un gros phoque pris au piège sur la plage en Bretagne a été sauvé par des policiers. Cette histoire s'est passée à Saint-Michel-en-Grève ce vendredi 7 novembre dans la matinée, les policiers de la Lieue de grève ont aidé l'animal à regagner la mer.

Il était 8h30 quand un habitant a alerté la mairie qu'il y avait un animal échoué sur la plage. Un énorme phoque était immobilisé juste en dessous du cimetière marin. Les policiers, arrivés sur les lieux, ont immédiatement porté secours à l'animal. Le vieux phoque, "impressionnant par sa taille", comme l'ont indiqué les policiers sur leur compte Facebook, se serait retrouvé ici "suite à une vague à la marée descendante, il a dû rester bloqué sur la cale " a précisé la police rurale de la Lieue de Grève.

Pour faire bouger le phoque, les policiers ont dû le "stimuler". En effet, l'un des deux agents de police, à l'aide d'une lance spéciale et protégée, a un peu activé le vieux phoque pour qu'il puisse regagner la mer et repartir au large. "Grâce à la vigilance d'un habitant, d'une agent de la Mairie et à la réactivité de nos agents, l'animal a pu retrouver son habitat naturel en toute sécurité", explique la police de la Lieux de Grève sur Facebook.

Dans son message, elle remercie les personnes "impliquées pour leur aide et leur bienveillance envers la faune sauvage". De leur côté, les pompiers, précédemment contactés, n'ont pas eu besoin de se déplacer car le réseau de surveillance Pelagis a été prévenu. Une histoire qui se finit bien pour les habitants ainsi que pour le phoque qui a pu regagner le large en toute sécurité !

Ce phénomène s'est déjà produit à Saint-Michel-en-Grève. Fin décembre 2024, cette fois-ci l'animal échoué avait été découvert mort suite à une tempête. En effet, les animaux marins sont poussés par les vagues fortes lors de la tempête et finissent par s'échouer sur la côté. Impossible alors pour eux, lorsque la marée est basse, de retourner dans la mer.