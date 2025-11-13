13-Novembre, en direct : nouvelle cérémonie devant Le Petit Cambodge et Le Carillon, Macron sur place

Emmanuel Macron préside ce jeudi les commémorations des dix ans des attentats du 13-Novembre en se recueillant sur chaque lieux des attaques. Celle du Stade de France est terminée, le parcours se poursuit devant Le Carillon et Le Petit Cambodge.

L'essentiel : Dix ans après les attentats du 13-Novembre, qui ont fait 132 morts et plus de 350 blessés, une journée de commémorations et d’hommages aux victimes est organisée à Paris et à Saint-Denis. La cérémonie sera retranscrite en direct sur écran géant depuis la place de la République.

Le parcours mémoriel a débuté au Stade de France à 11h30 puis devant les établissements Le Carillon et Le Petit Cambodge à 12h30, et s’achèvera dans le 11e arrondissement en passant par La Bonne Bière à 13h, le Comptoir Voltaire à 13h30, La Belle Équipe à 13h50 et le Bataclan à 14h30.

Les commémorations se poursuivront à 18 heures au Jardin du 13 novembre 2015, nouvellement inauguré près de l'Hôtel de Ville de Paris. Emmanuel Macron sera présent à chaque étape, sur chaque lieu de commémoration tout au long de la journée.

Enfin, ce jeudi soir, une cérémonie "rock" se tiendra. L'hommage se fera sous la direction de Thierry Reboul, ancien directeur exécutif des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Suivez en direct les commémorations du 13-Novembre

12:22 - La cérémonie d'hommage devant Le Petit Cambodge et Le Carillon démarre La cérémonie d’hommage aux 13 victimes débute devant les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon, dans le 10e arrondissement de Paris. Les terrasses de ces deux établissements avaient été prise pour cible, dix ans plus tôt, précisément à 21h24. 12:12 - Une Marseillaise avant la fin de la cérémonie du Stade de France La première des six cérémonies vient de se terminer devant le Stade de France. La deuxième de la journée aura lieu à 12h30 devant les terrasses du Petit Cambodge et du Carillon, dans le 10e arrondissement de Paris. Une minute de silence a été observée devant le Stade de France par toutes les personnes présentes, avant le lancement d'une Marseillaise. Lire l'article Attentats du 13 novembre 2015 : Bataclan, SDF, bars... Retour sur une nuit d'horreur qui a fait 543 victimes 12:01 - "La France pleure encore ses morts, mais elle tient bon", dit le maire de Saint-Denis "Depuis 2015, Saint-Denis et Paris. partagent la même douleur, la même résilience. Nos deux villes se font face, mais se soutiennent. Deux survivantes avec la diversité pour flambeaux deux bastions de France où la haine, malgré tous ces assauts, n'a pas su triompher. Tout à l'heure, les cloches de la basilique répondront à celles de Notre-Dame pour rendre hommage ensemble à toutes les victimes", déclare le maire PS de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. "Cette nuit-là, Saint-Denis a retenu son souffle (...) Le 13 novembre 2015, c'était hier. Dix ans après, la France pleure encore ses morts, mais elle tient bon. La peur n'a pas pris le dessus", dit-il. 11:42 - "Depuis ce 13 novembre, il y a un vide que ne se comble pas", dit Sophie Dias "Je prend la parole avec une émotion immense. Celle d'une fille, d'un parent, d'un frère, d'un sœur, d'un ami, d'une personne à qui on a arraché quelqu'un que l'on aimait profondément. Depuis ce 13 novembre, il y a un vide que ne se comble pas. (…) Mon père aimait la vie, en la joie simple d'être ensemble", déclare la fille de Manuel Dias au micro. "Malgré son absence, et ce trou béant, nous restons debout". "Le devoir de mémoire est précieux", ajoute-t-elle. 11:33 - Emmanuel Macron sur place, hommage à Manuel Dias Emmanuel Macron vient d'arriver au Stade de France pour le début des commémorations. Cette cérémonie rend notamment hommage à Manuel Dias, tué en dehors du stade par un terroriste qui a actionné sa ceinture d'explosifs, ainsi qu'à tous les blessés. 11:25 - La cérémonie du stade de France débute Les commémorations vont débuter au Stade de France. François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, ou encore Yaël Braun-Pivet sont présents. Le président de la République Emmanuel Macron est attendu vers 11h30. 09:50 - "C'est une lutte politique éducative idéologique qui va durer", dit Manuel Valls "La lutte contre l'islamisme, l'islam politique, les Frères musulmans et le salafisme doit être une grande priorité (...) C'est aussi une lutte politique éducative idéologique qui va durer pendant plusieurs années. C'est une affaire de génération", a déclaré l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, au micro de TF1 ce jeudi matin. D'après lui, la menace extérieure est "toujours présente", en citant la présence de groupes en Syrie, en Afghanistan ou au Pakistan. 09:36 - Une cérémonie nocturne proposée par le directeur exécutif des JO de Paris Ce soir, une cérémonie "rock" se tiendra. L'hommage se fera sous la direction de Thierry Reboul, ancien directeur exécutif des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques 2024. "La musique rock sera au cœur de ce que j’ai voulu construire. L’idée est de rendre hommage à la passion pour laquelle certains sont morts (notamment les fans du groupe Eagles of Death Metal qui jouait ce soir-là au Bataclan). Il fallait que ça leur ressemble", a-t-il indiqué au journal Le Monde. Le directeur exécutif de la cérémonie a également précisé que certaines constantes mises en place les années précédentes ont été conservés comme les deux chansons, une pour les morts, une autre pour les vivants. 09:28 - "Le danger vient beaucoup des nouveaux radicalisés" La France est aujourd'hui "certainement" mieux armée pour lutter contre le terrorisme que lors du 13-Novembre. "Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est à l'abri", indique ce jeudi le procureur de la République de Paris, François Molins, sur RFI. "Comme je dis toujours, le risque zéro en matière de terrorisme n'existe pas. La menace est toujours là", mais "le danger vient quand même beaucoup des nouveaux radicalisés qui se sont radicalisés à vitesse grand V. Qui ne sont pas forcément suivis par les services de renseignement, donc sont un peu sous les radars et qu'il faut détecter", précise-t-il. 09:24 - Aujourd'hui, "la menace a profondément évolué" selon le procureur national antiterroriste "La menace a profondément évolué (...) et est aujourd'hui principalement jihadiste". "Des personnes qui n'ont pas forcément des liens avec les organisations mais se réfèrent toutefois à leur idéologie. (...) Il existe toujours les deux grandes centrales terroristes", dit le procureur national antiterroriste Olivier Christen au micro de BFMTV, "Al Qaïda et l'État islamique". Selon lui, désormais, les passages à l'acte sont beaucoup plus "isolés" et "autonomes". 09:11 - La menace est "toujours très élevée", estime le ministre de l'Intérieur La menace terroriste est "toujours très élevée", estime Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, sur BFMTV/RMC. "Le type d’attaque comme on a connu il y a dix ans est moins probable, néanmoins la menace reste toujours très endogène, avec des individus présents sur le territoire national qui se radicalisent", ajoute le ministre. Pour rappel, comme en 2015, l'Equipe de France de football joue ce soir un match officiel, cette fois au Parc des Princes. "Que ce match se déroule aujourd'hui, c'est un symbole fort (...) On continue à exister, à vivre. Nous ne sommes pas atteints par les actes terroristes", ajoute-t-il. 08:46 - Le détail du parcours mémoriel Les commémorations du 13 novembre 2015 débutent ce matin. Un temps de recueillement sera organisé en présence d'Emmanuel Macron sur chacun des six sites touchés par les attentats, en commençant par le Stade de France, à partir de 11h30. Le parcours mémoriel se poursuivra devant les établissements Le Carillon et Le Petit Cambodge à 12h30, et s’achèvera dans le 11e arrondissement en passant par La Bonne Bière à 13h, le Comptoir Voltaire à 13h30, La Belle Équipe à 13h50 et le Bataclan à 14h30.

Dix ans plus tard. La mairie de Paris invite la population à rendre hommage aux personnes victimes des attentats du 13 novembre 2015. Plusieurs cérémonies et événements commémoratifs sont prévus dans la capitale. "Les Parisiennes et Parisiens sont invités à faire un geste commémoratif en déposant une bougie, une fleur ou un mot Place de la République", a notamment indiqué la mairie dans un communiqué, d'après Le Monde. Le 13 novembre 2015, plus de 130 personnes ont été tuées à Saint-Denis et à Paris. Des centaines de personnes ont aussi été blessées lors de cette nuit d'horreur.

Une peinture murale a également été dévoilée mercredi 12 novembre, rue Léon-Frot, dans le XIe arrondissement de Paris. Une œuvre de l'artiste Léa Belooussovitch qui évoque la résilience par la lumière et la couleur. L'œuvre, pensée comme un lieu de mémoire, rappellera également ce qu'incarnent les victimes, vivantes comme disparues : la jeunesse, la fête, l'amour et la vie. Deux silhouettes floues qui s’enlacent, entourées de couleurs claires et vives, habillent désormais le mur d’un immeuble du 11e arrondissement de Paris, proche des terrasses attaquées dix ans plus tôt.Une étude des témoignages par l'historien Denis Peschanski

Directeur de recherche au CNRS et historien, Denis Peschanski a consacré une étude aux nombreux témoignages qui ont suivie ce drame. En suivant près d'un millier de personnes dont la vie a été marquée par le 13-novembre, sur 10 ans, l'historien a recueilli en tout une centaine de témoignages. Il en a présenté le résultat de son étude, publiée dans l'ouvrage Faire face : Les français et les attentats du 13 novembre 2015, lors d'une table ronde exceptionnelle, mercredi 5 novembre à 18 heures en salle des mariages de la Mairie du 11e.

Les Consolantes, est un spectacle rendant hommage à la beauté des gestes ordinaires et à la puissance des liens qui nous tiennent debout lorsque tout vacille. Il s'est tenu la veille du dixième anniversaire des attentats du 13-Novembre 2015, mercredi 12 novembre à 17 heures en salle des fêtes dans la Mairie du 11e. Le spectacle de Pauline Susini, en partenariat avec la Maison des Métallos, a été écrit à partir de témoignages des victimes et survivants. Un évènement qui, selon le site, permet d'ouvrir un espace de rencontre et de dialogue, propice à la reconstruction, au cœur d'un quartier éprouvé.

Des expositions émouvantes

L'exposition "Du jour au lendemain" se tient place Saint-Gervais, près du Jardin de Souvenir, depuis le 3 novembre jusqu'au 12 décembre. Elle rend hommage aux victimes du Bataclan et des autres sites avec 42 photographes qui vont présenter chacun 2 photos sur les murs de la caserne Napoléon.

Du 11 au 17 novembre, l'exposition "Liberté, Objets, Fraternité" se tient sur les quais de la ligne 11 de la station République. Des photographies en grand format du photographe Yves Samuel y seront dévoilées. Sur ces photos figurent des objets déposés spontanément sur les lieux de recueillement au lendemain des attentats du 13 novembre 2015.

Une nuit de l'"Espérance" à l'église Saint-Ambroise

En mémoire des victimes, l'église Saint-Ambroise, qui se trouve au 71 bis, boulevard Voltaire, ouvre ses portes de 19h à 2h du matin pour une nuit dédiée à l'espérance. Jeudi 13 novembre, l'église accueille commémoration, musiques, chants et lectures, pour celles et ceux qui souhaitent se retrouver dans un moment de recueillement, de médiation et de partage.