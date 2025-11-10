Un important épisode de sable du Sahara va toucher la France, voici quand il devrait passer près de chez vous

Le ciel pourrait devenir ocre dans les prochains jours. Des quantités assez importantes de sable du Sahara sont annoncées en France.

La météo est à surveiller cette semaine avec des éléments remarquables : dépression atlantique, pic de douceur... Les températures seront exceptionnelles pour la saison, notamment mercredi et jeudi, avec entre 6 et 8 degrés au-dessus des normales. La remontée des températures est provoquée par des masses d'air subtropical avec un vent du sud venu du Sahara. Ce dernier va provoquer l'arrivée de "poussières désertiques" sur la France, qui pourraient rendre le ciel ocre et parsemer les voitures, comme l'a annoncé La Chaine Météo.

La couleur du ciel pourra donc être affectée et cela aura pour conséquence possible d'"atténuer la douceur prévue", le ciel voilé et poussiéreux limitant l'ensoleillement. Selon la trajectoire envisagée, le sable du Sahara suivra un axe partant du sud-ouest à partir de mercredi midi pour atteindre progressivement le nord-est jeudi dans la matinée. L'ouest devrait pour sa part être davantage concerné en fin de journée jeudi.

Guillaume Séchet, météorologue sur Météo-Villes, a confirmé sur X que le sable désertique était attendu en "quantité assez importante sur nos régions", particulièrement à partir de mercredi soir et ce jusqu'à vendredi. Ce phénomène pourrait se réduire en fin de semaine avec le retour d'une perturbation par l'ouest.

Le système européen d'observation de l'atmosphère Coperniucus a signalé une augmentation de ce transport de poussières venant du Sahara depuis 2020. Il est assez classique dans les régions méditerranéennes, mais peut remonter jusqu'au nord du pays. Ce phénomène est particulièrement observable au lever et au coucher du soleil. Le déploiement de ces particules n'est pas une bonne nouvelle. En plus de couvrir le ciel et les voitures, elles participent à la dégradation de la qualité de l'air. Elles peuvent ainsi provoquer une gêne respiratoire pour les personnes les plus sensibles, comme les asthmatiques. Il faudra donc être prudent.