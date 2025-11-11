13-Novembre : Salah Abdeslam envisage la justice restaurative, qu'est-ce-que c'est ?

L'avocate de Salah Abdeslam a déclaré que son client était prêt à dialoguer, dans une démarche de justice restaurative, avec des victimes des attentats du 13-Novembre.

Salah Abdeslam a exprimé le souhait d'entrer en contact avec des parties civiles dans une démarche de justice restaurative. L'homme, dernier survivant des commandos, a été condamné à la perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. Son avocate, Me Olivia Ronen, était au micro de franceinfo ce mardi 11 novembre, deux jours avant les commémorations. "On a une personne qui potentiellement aimerait pouvoir expliquer la situation, discuter, ouvrir une porte aux parties civiles si celles-ci souhaitent pour pouvoir évoquer la détention et évoquer ce procès-là", a-t-elle expliqué. La justice restaurative, aussi appelée justice réparatrice, a fait son arrivée en France il y a une dizaine d'années.

"Pratique complémentaire au traitement pénal de l'infraction, la justice restaurative consiste à faire dialoguer victimes et auteurs d'infractions (qu'il s'agisse des parties concernées par la même affaire ou non)", indique sur son site le ministère de la Justice. "Ce sont vraiment des principes de justice restaurative, où les personnes qui sont mises en cause et les personnes qui ont été victimes des infractions arrivent à dépasser quelque chose pour essayer de viser un apaisement social", a aussi souligné l'avocate de Salah Abdeslam. Elle a d'ailleurs fait savoir que plusieurs parties civiles souhaiteraient entrer en contact avec son client.

Le fonctionnement de la justice restaurative

Arthur Dénouveaux, président de l'association de victimes "Life for Paris" et rescapé du Bataclan, a réagi aux propos de l'avocate de Salah Abdeslam. Sur la justice restaurative, "plusieurs victimes des attentats s'y intéressent, ce qui pourrait aboutir comme en Espagne ou en Italie à des rencontres en prison avec votre client", a-t-il écrit sur le réseau social X. "Ça m'intéresse particulièrement de rencontrer Salah Abdeslam parce que j'ai quelques questions à lui poser", a confié Georges Salines, père de Lola, tuée au Bataclan, à franceinfo. Il a également écrit un livre sur les attentats du 13-Novembre avec le père de l'un des terroristes.

Dans le cadre de la justice restaurative, plusieurs éléments, liés à la procédure, doivent être respectés : la reconnaissance des faits, l'information des participants et leur consentement exprès pour participer, la présence obligatoire d'un tiers indépendant et formé sur ces mesures, le contrôle de l'autorité judiciaire et la confidentialité des échanges. La justice restaurative est gratuite. Le sujet est notamment abordé dans le film Je verrai toujours vos visages, réalisé par Jeanne Herry et sorti en 2023.