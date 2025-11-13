Des cartons tombent de sa poubelle de recyclage, elle reçoit une amende très salée

Une lourde amende pour une histoire de "bouts de papier". Elle a pris une amende pour un carton tombé de la poubelle n'en revient toujours pas.

Payer une amende à cause de bouts de carton sortant d'une poubelle ? C'est ce qu'a vécu cette habitante du nord de Londres au Royaume-Uni. Une locataire de Wood Green s'est en effet pris une amende à cause de "bouts de carton" échappés de sa poubelle dans la rue.

Ce qui ressemblait à une vaste blague pour Francesca Poncetta s'est finalement révélé vrai. "J'ai reçu une lettre m'informant qu'ils avaient trouvé un morceau de carton [dans la rue] portant mon nom et mon adresse et qu'ils voulaient confirmer qu'il provenait bien de chez moi", raconte la jeune femme à The Mirror. Elle dit avoir appris l'étrange nouvelle via un courrier "anodin" fin juillet.

La londonienne a pourtant affirmé répondre en toute bonne foi à cette missive de la Ville. "Je reçois beaucoup de cartons pour mon travail, je les déchire tous. Il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Des morceaux ont dû s'envoler d'une poubelle pleine", explique-t-elle. L'histoire anodine ne s'est pas arrêtée là. En effet la jeune femme femme n'était pas au bout de ses surprises.

Jeune femme jette cartons dans sa poubelle © 123rf

Quinze jours plus tard, la photographe indépendante de 32 ans a reçu un nouveau courrier : "J'étais reconnue coupable et je devais 690 euros". Sous le choc à nouveau, elle n'arrivait pas à croire à cette histoire : "Au début, quand j'ai reçu la lettre, j'ai cru à une farce [ou à une erreur]. Je pensais qu'ils s'en rendraient compte et l'annuleraient. J'étais vraiment sous le choc". Ces courriers se sont pourtant avérés bien réels.

L'amende initiale pour cette infraction est de 340 euros et double si elle n'est pas réglé dans les 14 jours qui suivent sa réception. "Si on m'avait facturé 60 euros, je les aurais payés, mais 690 euros, c'est insensé. Ce n'est pas de l'argent que je peux me permettre de payer sans raison", insiste-t-elle. Refusant de régler l'amende, la Londonienne a pris un risque qui a fini par payer.

En effet, la municipalité face à la polémique qui commençait à se créer dans les médias locaux a finalement choisi d'annuler l'amende. "Tout cela a été une énorme perte de temps et beaucoup de stress pour moi. Et, en tant qu'indépendante, je n'ai pas de temps à perdre", a conclu la jeune femme auprès du Mirror.