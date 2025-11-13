Jésus est-il apparu en Normandie ? Le Vatican s'exprime officiellement sur les apparitions de Dozulé

Les apparitions présumées de Jésus à Dozulé, en Normandie, sont-elles réelles ? Le Vatican a tranché dans un texte publié par le bureau doctrinal.

Mercredi 12 novembre le Vatican s'est exprimé afin de clarifier les choses au sujet de supposées "apparitions" de Jésus Christ à Dozulé en Normandie, comme le rapporte Reuters. En effet, dans une nouvelle instruction approuvé par pape Léon XIII, plus haut dicastère du Vatican a déclaré que ces apparitions ne doivent pas être considérées comme réelles pour les 1,4 milliard de catholiques du monde.

Ces apparitions ont été décrites dans les années 1970 par une mère catholique de Dozulé, Madeleine Aumont. Elle a rapporté avoir vu Jésus 49 fois. Madeleine Aumont a également déclaré qu'il lui avait dicté une série de messages et lui avait dit de construire une croix de 7,38 mètres sur une colline de la ville.

La parole de Madeleine Aumont est relayée depuis très longtemps à Doluzé par l'association des "Amis de la Croix glorieuse de Dozulé", qui a célébré en mars dernier les "50 ans de la 28e apparition", en date du 28 mars 1975. "C'est la seule qui a eu lieu dans l'église de la commune, devant une cinquantaine de personnes rassemblées pour le Vendredi saint" soulignait il y a peu Catherine Jacquet, présidente de l'association, à Actus.fr.

Dans le texte du Vatican, publié par le bureau doctrinal, l'Eglise est pourtant formelle : "Le phénomène des apparitions présumées doit être considéré, définitivement, comme n'étant pas d'origine surnaturelle, avec toutes les conséquences que cela implique". Le Vatican dispose d'une procédure d'évaluation formelle pour apprécier les apparitions alléguées qui a justement été durcie l'an dernier.

La basilique de Saint-Pierre au Vatican © 123rf

Le Vatican met également en garde contre l'utilisation de phénomènes présumés à des fins lucratives. Certaines apparitions ont néanmoins été approuvées par celui-ci comme l'apparition de Marie au Mexique sous le nom de Notre-Dame de Guadalupe en 1531. Les apparitions de Jésus à la sœur polonaise Faustina Kowalska dans les années 1930 ont aussi été certifiées par le Vatican.

"La Croix n'a pas besoin de 7,38 mètres d'acier ou de béton pour être reconnue : elle est dressée chaque fois qu'un cœur, touché par la grâce, s'ouvre au pardon", a déclaré le Vatican au sujet des apparitions présumées à Dozule. L'apparition rapportée de Jésus avait annoncé la fin du monde avant l'an 2000, ce que le Vatican n'a pas manqué de souligner : "De toute évidence, cette prétendue prophétie ne s'est pas réalisée".