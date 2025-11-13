Météo : le thalweg polaire descend sur la France, les températures tombent sous la barre du 0 degré

Alors que la douceur est de mise, en quelques jours, les températures vont grandement chuter. De l'air froid va descendre sur la France la semaine prochaine.

La France est actuellement touchée par une remontée d'air subtropicale venant du Sahara. Elle apporte de la douceur avec des températures allant jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest ce jeudi 13 novembre. Elles montent jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison. Dès vendredi, cependant, un front froid lié à une dépression entrée par l'ouest va apporter de l'instabilité et faire légèrement baisser les températures, surtout au nord de la Loire. Le week-end sera agité et dimanche, le vent deviendra plus frais, surtout sur les côtes de la Manche. Les 15 degrés seront rarement dépassés.

A partir de lundi, la situation météorologique va complètement changer. Un thalweg polaire, soit un creux dépressionnaire, va descendre sur l'Islande vers l'Europe occidentale, explique La Chaine Météo. La circulation atmosphérique va s'inverser et le flux basculer au nord-nord ouest. La masse d'air deviendra alors froide et humide. Ce changement va se faire en seulement 72 heures.

© la chaine météo

Les températures vont donc chuter. "À 850 hPa (environ 1500 m d'altitude), les températures chuteront jusqu'à -3 à -4°C, notamment sur la moitié nord et jusqu'au Massif central et à l'est", alors qu'elles avaient été enregistrées à +16, +17°C quelques jours plus tôt. Ainsi, "l'écart de température à 850 hPa atteindra plus de 20°C entre ce week-end et mardi prochain", prévoit La Chaine Météo.

En plaine, les températures maximales pourraient perdre jusqu'à 8 à 10 degrés par rapport au week-end. Elles repasseront sous les 10 degrés au nord et entre 12 et 14 degrés au sud. Ainsi, à Paris, on passera de 16 à 9 degrés, à Bordeaux de 21 à 13, à Lille de 15 à 8, à Strasbourg de 14 à 7, à Limoges de 18 à 10 tout comme à Lyon. Les minimales seront aussi très basses, notamment dans le nord-est avec 0 à Auxerre ou Metz et même -1 à Chaumont. Dans une majeure partie du pays, il devrait faire au plus bas entre 2 et 5 degrés le mardi 18 novembre.

Une telle situation va aussi provoquer la formation d'averses pouvant prendre un caractère orageux. La limite pluie-neige va, par ailleurs, descendre vers 1000 à 1200 mètres en début de semaine prochaine. Elles pourraient continuer à baisser au fur et à mesure de la semaine, avec des températures qui pourraient rester fraiches pendant quelques jours, mais ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.