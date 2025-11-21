"J'étais sûr de gagner un jour !" Il joue à l'Euromillions avec des amis d'enfance, ils gagnent 250 millions d'euros

Ils ont joué leur première grille EuroMillions et ont remporté le jackpot ! Ces cinq amis d'enfance ont vu leurs vies basculer du jour au lendemain.

Ils deviennent multimillionnaires ensemble, après avoir joué leurs première grille EuroMillions. C'est l'histoire d'un groupe de cinq amis inséparables depuis cinquante ans qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés propriétaires d'une somme d'argent astronomique.

En Île-de-France, c'est bien la somme colossale de 250 millions d'euros qui a été remportée par cinq personnes, rapporte Le Parisien. Suite au tirage du 19 août 2025, les gagnants, amis de longue date, comptent se partager le jackpot. Cette victoire est historique, c'est la plus importante jamais enregistrée en France. La nouvelle a bouleversé le quotidien du groupe d'amis sans pour autant abîmer leur complicité.

Tout a commencé au tabac du Moulin-d'Auteuil dans le XVIe arrondissement de Paris. L'un des amis, un habitué du jeu, veut tenter sa chance lorsque la cagnotte de l'EuroMillions dépasse les 50 millions d'euros. Il propose alors à ses quatre autres amis de remplir une grille commune. Ensemble, ils remplissent les numéros 24, 31, 34, 41, 43 et les étoiles 6 et 8. Surprise : c'est la combinaison gagnante.

Bar tabac et loto © 123rf

"J'étais sûr de gagner un jour", confie le joueur à l'origine de la grille. "Il ne jouera plus maintenant", ajoute son épouse avec humour. Les gagnants ne se sont pas manifestés dès leur victoire auprès de la FDJ, comme l'explique l'un d'eux : "Nous étions submergés par le bonheur et devions digérer cette nouvelle incroyable". Le précieux ticket, quant à lui, a été placé en sécurité dans un coffre-fort. Curieusement, un faux gagnant, originaire de Decazeville (Aveyron), avait brièvement tenté de s'attribuer le jackpot.

Les cinq amis, désormais, parmi les 500 Français les plus riches du pays, n'ont pas annoncées faire des folies avec une telle somme. Ils veulent avant tout en faire profiter leurs proches, mais aussi ceux dans le besoin : "Les associations caritatives ne seront pas oubliées", promettent-ils.