Un oiseau ressemblant à un dinosaure se pose au milieu d'un bateau de touristes, c'est la panique à bord

Des touristes ont été surpris de voir arriver un oiseau d'1,5 mètre de haut sur leur bateau d'excursion. La scène, impressionnante, a été filmée par l'un d'entre eux.

Un oiseau d'1 ,5 mètre de haut s'est invité à une croisière d'excursion. Comme le rapporte le quotidien USA Today , l'un des passagers à immortalisé ce moment qui a suscité l'effroi, la surprise, puis l'admiration des touristes. Pour en rendre compte, le voyagiste Mabamba, Trips a publié une vidéo suer Instagram dans laquelle on voit très bien cette scène que l'on croirait sortie d'un film : l'oiseau impressionnant s'est posé sur la péniche provoquant la stupéfaction des passagers.

Cette péripétie a eu lieu il y a quelques jours en Ouganda, dans la Baie de Mabamba, alors qu'un bateau d'excursion naviguait sur le circuit habituel des touristes. L'oiseau, appelé bec-en-sabot, s'est alors installé aux côtés des vacanciers ébahis. L'animal est resté calme et inoffensif face à ses admirateurs, pourtant très inquiets de prime abord, se contentant d'observer les alentours et de donner des coups de bec à la coque du bateau.

La Baie de Mabamba, sur le lac Victoria, est une zone importante pour la conservation des oiseaux, reconnue mondialement. Les becs-en-sabot y sont protégés mais aussi d'autres espèces telles que les hirondelles bleues et les gonoleks des papyrus. Mais cette rencontre étonnante a pourtant un caractère unique, comme le voyagiste Mabamba Trips l'a souligné sous sa publication Instagram, qualifiant l'expérience de "moment inoubliable".

Il faut dire que cet oiseau constitue une attraction majeure pour les ornithologues amateurs visitant la zone humide, en raison de sa stature imposante. Une allure le fait ressembler à un dinosaure. Bien que ressemblant à des cigognes, les becs-en-sabot sont néanmoins plus proches des pélicans et des hérons. Ils doivent évidemment leur nom à la forme de leur énorme bec.

Cet énorme clapet leur sert d'outil de pêche d'une grande précision : ses bords tranchants comme des rasoirs peuvent décapiter un très gros poisson, voire un bébé crocodile.

Heureusement pour les touristes du bateau, cette espèce d'oiseau est généralement docile et cohabite aisément avec les humains. Aujourd'hui, les becs-en-sabot sont classés comme "vulnérables" à l'échelle mondiale. En effet, ils ne comptent plus que 8 000 individus dans toute leur aire de répartition en Afrique centrale et orientale tropicale.