"Un caddie rempli pour 40 euros" : un nouveau supermarché vend à bas prix des produits refusés par les grandes chaînes

Remplir un panier entier avec seulement 40 euros ? C'est possible dans ce nouveau supermarché portugais. Le but de l'enseigne est de limiter le gaspillage alimentaire, un sujet sensible dans le pays.

À Viseu, au nord du Portugal, un nouveau supermarché appelé Sempre Bom a ouvert depuis le 17 octobre. Sa particularité ? Les prix des produits y sont beaucoup plus bas que dans les autres commerces. Cet espace d'achat n'a pas le même fonctionnement que les autres supermarchés : les produits sont issus de la récupération d'articles refusés par grandes chaînes. Cela explique donc ces tarifs défiant toute concurrence.

Sur la route nationale 231 Rua Quinta da Manhosa, Pavillon 11, le supermarché Sempre Bom est devenu très populaire sur les réseaux sociaux. Plusieurs clients témoignent de leur expérience dans le commerce, affirmant qu'ils ont pu remplir leurs caddies avec seulement 40 euros. Les produits achetés sont variés mais dépendent des arrivages et des stocks rachetés par l'enseigne en fonction des surplus, des retours et des lignes arrêtées. Le tout est mis à disposition le jour J.

Les produits proviennent de grandes enseignes qui n'ont pas voulu les mettre en vente pour diverses raisons. Emballages abîmés, étiquettes interverties et autres défauts esthétiques justifient cette décision. Les gammes abandonnées, les excédents, les retours ou les lignes arrêtées font aussi parties des raisons pour lesquelles ces produits ne sont pas proposés à la vente. Sempre Bom les rachète donc et les remets en vente à des prix plus bas.

Attention : cela ne veut pas dire que ces produits sont périmés, bien au contraire. Leur qualité et leur exigence de sécurité sont identiques à celles des produits vendus généralement en supermarché traditionnnel. Le nouveau supermarché portugais propose notamment des produits de marques connues et des marchandises d'enseignes qui ont fermé. Le principe est simple : éviter le gaspillage alimentaire en sauvant des produits encore bons.

Un système à la fois vertueux pour l'économie mais surtout pour la lutte contre le gaspillage, un sujet sensible au Portugal. Selon l'INE, le pays figure parmi les plus touchés en Europe par la perte alimentaire. Les chiffres de 2023 indiquent qu'en moyenne, chaque Portugais gaspille 182,7 kilos de nourriture par an.