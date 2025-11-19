Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 19 novembre 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce nouveau tirage Loto, trois millions d'euros étaient mis en jeu. Retrouvez dès à présent les résultats gagnants !

Trois millions d'euros, tel était le montant de la cagnotte proposée ce mercredi 19 novembre 2025. Une somme intéressante pour le commun des mortels, bien que pour les adeptes du Loto, il ne s'agisse là que du deuxième plus petit jackpot qui puisse être proposé à ce jeu de hasard. Quoi qu'il en soit, nombreux sont ceux qui auront tout de même tenté leur chance. Mais aucun ne sera parvenu à parier sur le résultat gagnant. Selon la répartition des gains affichée sur le site de la FDJ, deux grilles ont tout de même été cochées correctement des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance manque à l'appel. Les propriétaires repartent chacun avec 85 074,20 euros. Voici tous les résultats gagnants du Loto :

Tirage du mercredi 19 novembre 2025 24 - 26 - 33 - 45 - 46 / 2

Joker+ : 9 278 459

Option 2nd tirage : 13 - 33 - 35 - 41 - 47

10 codes gagnants : W 8676 2534 - P 2258 7856 - N 0217 0619 - G 6012 8115 - G 9618 6337 - O 8758 9540 - Q 6146 5490 - B 7806 6034 - G 7150 2850 - K 2961 4268

Faute de vainqueur, le montant du jackpot monte à quatre millions d'euros. Il pourra continuer son ascension tant que personne ne trouvera le résultat Loto. Et pour cause, il n'existe pas de plafond limitant le montant du tirage. Ainsi, une cagnotte de 30 millions d'euros a déjà pu être empochée il y a quelque temps. Ce genre de belle cagnotte reste toutefois rare. Le jackpot moyen remporté s'élève à cinq millions d'euros.

Un énorme jackpot proposé vendredi à l'Euromillions

Si lors des derniers tirages Loto, la cagnotte était particulièrement intéressante, un heureux vainqueur est finalement parvenu à remporter les 20 millions d'euros qui avaient été mis en jeu samedi. Les chiffres gagnants étaient alors le 5, le 11, le 22, le 23, le 24 et le numéro Chance 3. Un joueur ayant coché correctement les cinq chiffres mais pas le numéro Chance a aussi empoché 272 539,30 euros. Désormais, c'est vers le super tirage de l'Euromillions qui aura lieu vendredi que tous les regards se tournent !

Vendredi, ce n'est pas trois ou vingt millions d'euros qui seront mis en jeu au tirage de l'Euromillions. Non, à ce jeu de hasard, la cagnotte est toute autre. Les joueurs tenteront leur chance pour... 150 millions d'euros ! Il est d'ores et déjà possible de jouer moyennant 2,50 euros, prix d'une grille classique. Il sera possible de valider sa grille jusqu'à 20h15 le jour du grand tirage !