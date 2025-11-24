Les températures redescendent encore ! Deux journées particulièrement froides annoncées

Après un samedi glacial suivi d'un redoux, les températures vont redescendre cette semaine. Le ressenti hivernal n'est pas fini.

La semaine dernière, l'air polaire a envahi la France, donnant la première sensation hivernale. De la neige est même tombée jusqu'en plaine. Après une journée très froide samedi, les températures sont remontées dimanche. Ce lundi 24 novembre, elles tombent plus rarement en dessous des 5 degrés, à part dans le nord-est, et elles atteignent les 10 degrés sur une bonne partie du pays l'après-midi. Le temps est toutefois bien agité avec une dépression arrivée par l'Atlantique apportant de fortes averses sur la côte ouest, pouvant être ponctuées de coups de tonnerre. Le temps est aussi orageux sur la Corse.

Dès mardi, l'ambiance redevient plus hivernale avec le retour d'un flux de nord. Des Pyrénées aux frontières de l'est, de la pluie et neige mêlée tombe dès 500 à 900 mètres selon La Chaine Météo. La perturbation se rétracte vers le nord-est, permettant le retour du soleil sur la côte ouest et dans le sud-est. "Les températures repartiront nettement à la baisse", prévient cependant La Chaine Météo. Il sera, en effet, plus difficile de dépasser les 10 degrés, sauf dans les zones ensoleillées.

Prévisions météo pour le mercredi 26 novembre au matin © La Chaine Météo

Le ressenti frais sera plus marqué mercredi. Le gel fera son retour en plaine, notamment dans l'ouest et le centre. Les températures tombent trois degrés sous les normales de saison, avec un indicateur thermique national à 4,7 degrés. Les maximales devraient se situer majoritairement entre 5 et 10 degrés, des valeurs qui restent moins basses que celles de la semaine dernière. Le temps humide persiste dans le sud-ouest et le nord-est jusqu'à la vallée du Rhône. Le ressenti pourrait aussi être rafraichi dans le sud suite à un fort épisode de mistral et tramontane.

Jeudi, la matinée pourrait être particulièrement fraiche avec le retour de températures négatives dans l'est, notamment du côté de Metz et Strasbourg. L'indicateur thermique national pourrait tomber à 4,6 degrés.

En fin de semaine, l'air devrait se radoucir. Les maximales se placeraient entre 10 et 15 degrés sur une large partie du pays, particulièrement vendredi, malgré quelques fraicheurs persistantes dans le nord-est. Une perturbation atlantique pourrait, par ailleurs, apporter de la pluie un peu partout sur les derniers jours de la semaine.