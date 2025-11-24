Il touche la pension de retraite de sa mère à sa place pendant des années, la police n'est pas au bout de ses surprises

Un homme de 57 ans bénéficiait de la pension de retraite de sa propre mère depuis trois ans alors que cette dernière était décédée.

Une supercherie rocambolesque. Depuis trois ans, un homme de 57 ans touchait la pension de retraite de sa mère décédée. Il ne s'agit en rien d'une plaisanterie, mais bien d'une arnaque au système de retraite. Originaire de Borgo Virgilio, une petite ville de Lombardie située au sud de Vérone (Italie), ce cinquantenaire n'a eu aucun scrupule envers sa propre mère sans que personne ne s'en soit rendu compte pendant de longs mois.

Lorsque cette dernière est décédée, il aurait caché son corps dans la cave de sa maison sans déclarer le décès, selon les informations du Corriere Della Sera. Automatiquement, la retraite de la défunte tombait tous les mois étant donné que son décès n'a jamais été signalé. Un stratagème qui a pris fin au bout de trois ans, à la date de péremption de la carte d'identité de sa mère.

Qu'à cela ne tienne, l'homme ne s'est pas démonté. Il s'est présenté en mairie, déguisé en personne âgée pour tenter de renouveler la pièce d'identité de sa mère. Cette fois-ci, il a été démasqué et son plan a été dévoilé au grand jour. Robe, perruque... Le quinquagénaire pensait que les agents n'y verraient que du feu, mais il s'est trompé.

Malheureusement pour lui, mais bien heureusement pour la collectivité et la mémoire de sa mère, le personnel municipal n'a pas mis beaucoup de temps avant de constater l'entourloupe, l'homme n'étant visiblement pas un as du déguisement. Invité à se représenter ultérieurement auprès de l'administration, dans une tenue décente, il a cette fois été accueilli par la police. Une enquête a été ouverte pour tenter de découvrir pourquoi cet homme avait tenté de renouveler sa carte d'identité déguisé en personne âgée.

Durant les investigations, les policiers ont découvert que l'homme de 57 ans avait bien caché le corps de sa mère au sous-sol de sa résidence. De plus, la vieille dame était décédée de "causes naturelles", selon le journal italien, en 2022. Aujourd'hui momifiée, la dépouille de la personne âgée a été transportée à la morgue de l'hôpital de Mantoue pour y être examinée. Son fils, lui, pourrait être mis en examen pour dissimulation de cadavre et fraude à l'INPS, la principale entité du système public de retraite transalpin.