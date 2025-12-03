Quels sont les pays où les forêts s'agrandissent ? La France en bonne position du classement mondial

Face à la déforestation plusieurs pays déploient activement des efforts de reforestation. La France figure parmi ceux ayant gagné le plus de superficies de forêts.

Absorbant le dioxyde de carbone et libérant de l'oxygène, les forêts sont de véritables poumons pour la planète. Hélas, et c'est un problème soulevé depuis longtemps, depuis des décennies, la forêt d'Amazonie a perdu des millions d'hectares. Face à la déforestation, plusieurs pays déploient activement des efforts pour replanter des arbres ou mieux gérer cet héritage naturel.

Les forêts ont des répercussions sur des zones terrestres situées à des milliers de kilomètres grâce à des systèmes climatiques et hydrologiques spécifiques qu'elles abritent. La reforestation a déjà porté ses fruits : en 10 ans, des pays ont enregistré une forte croissance de leur superficie forestière. Depuis 2015, d'après les données de l' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) , certains sont parvenu à de véritables exploits en la matière.

La Chine a enregistré la plus forte augmentation de sa superficie forestière nette au monde au cours de la dernière décennie. En effet depuis les années 1970, dans le cadre de son initiative de la "Grande Muraille Verte" qui doit s'achever en 2050, le pays a planté des millions d'arbres. Depuis 2015, 1,7 million d'hectares nets de forêts ont été plantés dans le pays. Dans l'étude de la FAO, l'Europe connait un gain net global de superficie forestière avec un taux annuel passant de 820 000 ha en 1990-2000 à 1,24 million ha en 2000-2015 et à 1,44 million ha en 2015-2025.

© 123rf

La France est le pays de l'Europe a avoir gagné le plus d'hectares de forêt depuis 2015. Sa superficie forestière nette s'est élevée à 96 000 hectares en 10 ans. Cette augmentation est le résultat d'une hausse datant des années 80. Selon un rapport de 2022 de Statistique publique de l'énergie, des transports, du logement et de l'environnement (SDES), la surface forestière métropolitaine s'est accrue de plus de 20% depuis 1985. En 2020, elle a atteint 17 millions d'hectares. La France est ainsi 6e du top 10 des pays ayant gagné en espace forestier en 10 ans, juste derrière l'Australie et la Turquie, et devant l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Canada et le Vietnam.

La Russie est en deuxième position du classement de gain net global de superficie forestière avec 942 000 hectares gagnés au cours de la dernière décennie. Une tendance soutenue par des politiques nationales visant à accélérer la croissance des surfaces forestières depuis 2018. L'Inde, troisième au classement, a également adopté des objectifs politiques nationaux ambitieux en matière de reboisement. Depuis 2015, elle a enregistré un gain net de 191 000 hectares de forêt et prévois d'ici 2030 de restaurer 26 millions d'hectares de forêt dans le cadre de ses objectifs climatiques.