Ils devaient construire une autoroute, ils découvrent sur le chantier une ville regorgeant de trésors

Alors qu'ils étaient en train d'effectuer des relevés en vue de la construction d'une autoroute, des archéologues ont fait une découverte impressionnante.

En vue de la construction de l'autoroute D35, des archéologues effectuaient des relevés topographiques avant de découvrir un site datant du IIe siècle avant J.-C. Situé près de Hradec Králové, dans le centre-nord de la République tchèque, ces ruines abritaient un impressionnant butin d'opulence, rapporte Live Science. En effet, l'équipe du Musée de Bohême orientale a qualifié dans un communiqué cette découvert comme "l'une des plus grandes collections d'artefacts jamais trouvées en Bohême".

Le site était vaste d'environ 62 acres (25 hectares) soit la superficie de près de 47 terrains de football américain, a déclaré au média Tomáš Mangel , professeur d'archéologie à l'Université de Hradec Králové qui codirige les fouilles. À l'intérieur, les archéologues ont retrouvé un véritable trésor : des centaines de pièces d'or et d'argent, de l'ambre précieux ou encore des céramiques de luxe.

Les équipes ont également découvert de nombreux bâtiments anciens constituant un village entier de la période de La Tène, probablement une communauté celtique. Parmi eux, une usine de production qui fabriquait peut être les céramiques de luxe. " L’établissement était un centre commercial et de production suprarégional, relié à des routes commerciales de longue distance", est-il expliqué dans le communiqué.

Archéologue fouillant un site © 123rf

Au total, 22 000 sacs remplis d'objets provenant de la région ont été trouvé, constituant l'une des plus importantes collections jamais découvertes en Bohême. Celle-ci comprend à la fois des objets du quotidien et une collection de bijoux d'une richesse exceptionnelle. Tomas Mangel, professeur à l'université de Hradec Kralove et co-responsable des fouilles a déclaré au média qu'il pourrait y avoir "des morceaux de broches en bronze et en fer, des fragments de bracelets, des éléments métalliques de ceintures, des perles de verre et des bracelets".

Le professeur ajoute que "ce site nouvellement découvert nous aide à mieux comprendre comment les établissements humains étaient organisés entre le IIIe siècle et le Ier siècle avant J.-C." L'absence de fortifications sur le site montre que l'établissement était probablement une voie commerciale clé actif au IIe siècle avant J.-C. avant l'émergence de plus grands établissements fortifiés avec des fonctions centrales.