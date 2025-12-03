La photo d'un ours en pleine rue fait paniquer les autorités

Une image d'un ours se baladant dans les rues d'une ville au Japon a semé la panique. La municipalité s'est exprimée afin d'expliquer ce malentendu.

Au Japon, une photo d'un ours a semé la panique alors qu'il s'agissait d'une fausse information. La ville japonaise, qui a lancé l'alerte, a retiré son message avoir découvert que la photo publiée n'était pas réel, rapporte Blick. L'image a été générée par intelligence artificielle. Ce phénomène se multiplie sur les réseaux sociaux, semant confusion et inquiétude.

Ce qui est vrai, c'est que le Japon fait face en ce moment à une alarmante augmentation d'attaques d'ours. En tout, treize personnes ont été tuées par des ours cette année. Face à cette situation, les forces japonaises d'autodéfense ont été autorisées à les abattre à l'aide de fusils afin d'apporter une aide logistique aux zones rurales.

Le gouverneur du département d'Akita, dans le nord du pays, Kenta Suzuki, a demandé l'aide de ces forces d'autodéfense, l'équivalent de l'armée. "Nous sommes désormais dans une situation où la vie de nos citoyens ne peut être protégée" sans leur aide, a-t-il déclaré lors d'une réunion à Tokyo avec le ministre de la Défense japonais. Suite à la diffusion de l'image d'un ours générée par IA, la ville d'Onagawa, dans le nord du Japon a déclaré sur X : "La ville a donné la priorité à l'information des habitants pour éviter tout danger, mais nous nous excusons d'avoir causé de l'angoisse ou de la confusion".

Capture d'écran X - Image générée par IA © 123rf

"Il y avait eu des signalements d'ours dans un autre quartier de la ville le week-end dernier, que nous avions annoncés par radio de prévention des catastrophes. Donc, nous n'avions pas beaucoup de doutes" sur l'image, a expliqué jeudi un responsable d'Onagawa à l'AFP. La ville avait publié rapidement la photographie sur X sachant que l'ours avait été prétendument repéré près d'une école maternelle. La personne qui avait créé l'image par intelligence artificielle les ayant contactés, la photo a finalement été retirée, indique le responsable.

À côté de cela, les signalements authentiques d'ours entrant dans des maisons, rôdant près des écoles ou saccageant des supermarchés se multiplient, notamment dans les régions rurales du nord. En cherchant "ours" et "vidéo" sur TikTok, des journalistes du quotidien Yomiuri Shimbun ont constaté qu'environ 60 des 100 images analysées étaient fausses. Parmi ces vidéos artificiellement créées, l'une d'elles illustrait une scène dans laquelle une vieille femme donnait des pommes à un ours. Une autre montrait une lycéenne en train de repousser un ours à mains nues. Un ours se serait aussi enfui avec un chien dans ses mâchoires selon une autre vidéo générée par IA. Certaines d'entre elles ont été visionnées des centaines de milliers de fois, selon l'article.