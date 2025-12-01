"Notre entreprise vend de la mer** pour les pauvres" dans les supermarchés : un dirigeant crée une polémique et se fait virer

L'un des cadres d'une grande entreprise dans l'alimentation a été épinglé en train de se moquer des consommateurs. Un enregistrement a été dévoilé, il lui a valu son licenciement.

Campbell's est connue pour ses soupes en conserve vendues aux États-Unis, figurant dans les œuvres pop célèbres d'Andy Warhol dans les années 1960. L'entreprise canadienne, qui existe depuis 1897, est aujourd'hui au cœur d'une polémique suite aux propos d'un ancien cadre.

L'entreprise vendrait "de la mer** pour les put*** de pauvres", selon Martin Bally, ancien vice-président du département des technologies de l'information de Campbell. L'ancien cadre aurait tenu ces propos désobligeants à l'égard des clients achetant des "aliments hautement transformés" et aurait dénigré les employés indiens. L'ex-dirigeant a été enregistré lorsqu'il aurait tenu ces propos présumés par un autre employé. L'entreprise a déclaré avoir examiné l'enregistrement et être convaincue que la voix appartenait bien à Bally.

Comme le rapporte Le Guardian, l'affaire a éclaté à la suite d'une plainte pour licenciement abusif, déposée par Robert Garza, un ancien employé. C'est à ce salarié que Martin Bally se serait confié et tenu ses propos sur "la merde pour les putains de pauvres". Garza aurait finalement été licencié en janvier après avoir fait part de ses inquiétudes concernant cette confidence. Pour se défendre, il a donc dévoilé l'enregistrement dans lequel on découvre un monologue d 'une heure, diffusé par une chaîne de télévision du Michigan . Bally y déclare : "Qui achète nos conneries ? Je n'achète presque plus les produits Campbell's. Ce n'est pas sain maintenant que je sais ce qu'il y a dedans… de la viande génétiquement modifiée."

Soupes Campell's © 123rf

Et d'ajouter : " Je ne veux pas manger un morceau de poulet sorti d'une imprimante 3D". Martin Bally aurait aussi fait référence aux employés de Campbell d'origine indienne : "Ces putains d'Indiens ne savent rien… On diraient qu'ils sont incapables de réfléchir par eux-mêmes." Garza, ancien analyste en sécurité chez Campbell's, a déclaré à un média local avoir enregistré Bally lors d'un entretien salarial. Martin Bally aurait également admis avoir consommé des stupéfiants au travail. Lorsque Garza a tenté de porter plainte contre lui, Bally aurait exercé des représailles.