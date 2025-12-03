Vigilance neige-verglas : plusieurs départements en alerte, la circulation délicate

Ce mercredi 3 décembre, la neige tombe dès 800m dans certains départements. Un beau manteau blanc se forme, mais complique la circulation sur les routes.

Les températures restent assez fraiches en France cette semaine et surtout le temps est perturbé. Ce mercredi 3 décembre, une dépression remonte de la Catalogne et provoque un temps très instable près de la Méditerranée. Elle concerne particulièrement l'ouest de la Provence ainsi que des Cévennes à la vallée du Rhône. De fortes pluies durables s'abattent et peuvent tourner à l'orage. Dans le sud du Massif Central, la compilation de ces conditions météorologiques entraîne des chutes de neige abondantes dès 800/100 mètres.

C'est pourquoi Météo France a placé six départements en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à 19h. Il s'agit de la Lozère, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Loire et la Haute-Loire. Entre 10 et 15 cm de neige sont attendus vers 1200 m et 25 à 30 cm dès 1500 m, notamment sur le Vivarais en Ardèche. Ces cumuls complètent encore le beau manteau neigeux.

Sur le Jura et les Alpes, la neige tombe plutôt au-dessus de 1000m, apportant une couche entre 5 et 10 cm. Les stations de ski en profitent bien et plusieurs ont même décidé d'ouvrir plus tôt que prévu. Un risque d'avalanches est cependant signalé en Haute-Savoie et en Isère.

Un appel à la prudence sur les routes enneigées

La Chaine Météo alerte d'un "risque de dégâts sur le réseau électrique" suite aux chutes de neige dans le Massif Central. Par ailleurs, la circulation peut devenir difficile avec des chaussées enneigées et glissantes. La direction des routes du Massif Central alerte sur des conditions délicates sur la Nationale 88 à l'est de Mende, entre Badaroux et Pelouse, ainsi que sur la N106 au sud de Mende. Quelques difficultés sont aussi signalées sur l'A75, de Marvejols jusqu'à la frontière avec le Cantal. Plusieurs véhicules ont été bloqués dans le secteur du col de Montmirat en Lozère.

La perturbation va s'évacuer dans la nuit, mais va laisser place à une nouvelle venant de l'Atlantique. Elle va provoquer des chutes de neige en moyenne montagne. Ces dernières vont ensuite se limiter à la haute montagne ce week-end suite à l'arrivée d'un redoux.